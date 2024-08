- Аллигатор погиб после подозрения на нападение в Австралии

После предполагаемого нападения на 40-летнего рыбака в Австралии, сотрудники службы дикой природы отправились на поиски крокодила. Массивный рептилий длиной около четырех с половиной метров был замечен примерно в четырех километрах от места происшествия с помощью вертолета, как сообщил отдел дикой природы. Его опознали по характерному белому пятну на морде.

Теперь инцидент называют "фатальным столкновением".

Поиски 40-летнего мужчины продолжаются, но СМИ сообщают, что он, возможно, погиб. Представитель отдела дикой природы также описал это событие как "фатальное столкновение". Тело крокодила было передано полиции. Считается, что он был quite elderly.

Трагическое происшествие произошло в субботу недалеко от Куинсленда в штате Куктаун.

Согласно сообщениям, мужчина был с семьей и детьми на популярной рыбацкой реке Аннан. Семья отдыхала в автодоме из соседнего штата Новый Южный Уэльс. "Мои соболезнования семье, которая, несомненно, шокирована в данный момент", - цитирует инспектора Грега Финукана 7News.

Проводится расследование, если люди кормили крокодилов поблизости.

Сотрудники службы дикой природы также расследуют сообщения в социальных сетях о том, что людей видели, кормящих крокодилов поблизости. "Это очень рискованно и крайне безответственно", - сказал представитель отдела дикой природы. Рептилии приманиваются к этой территории, представляя серьезную угрозу безопасности. Кормление крокодилов является уголовным преступлением, за которое можно получить штраф примерно в $5000.

Только в июле прошлого года произошла фатальная атака крокодила на 12-летнюю девочку в Австралии. Врачи впоследствии убили 4,2-метрового рептилия в Северной территории. Девочка купалась возлеaboriginal community, прежде чем исчезнуть. Поисковые партии позже нашли ее останки. В среднем в Австралии ежегодно происходит два фатальных нападения крокодилов.

Туристам в этом районе рекомендуется соблюдать осторожность и придерживаться правил безопасности возле водоемов.

