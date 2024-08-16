Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиПрочие

Аллигатор погиб после подозрения на нападение в Австралии

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 2 минут

- Аллигатор погиб после подозрения на нападение в Австралии

После предполагаемого нападения на 40-летнего рыбака в Австралии, сотрудники службы дикой природы отправились на поиски крокодила. Массивный рептилий длиной около четырех с половиной метров был замечен примерно в четырех километрах от места происшествия с помощью вертолета, как сообщил отдел дикой природы. Его опознали по характерному белому пятну на морде.

Теперь инцидент называют "фатальным столкновением".

Поиски 40-летнего мужчины продолжаются, но СМИ сообщают, что он, возможно, погиб. Представитель отдела дикой природы также описал это событие как "фатальное столкновение". Тело крокодила было передано полиции. Считается, что он был quite elderly.

Трагическое происшествие произошло в субботу недалеко от Куинсленда в штате Куктаун. Preliminary investigations suggest the man was fishing at the riverbank when he fell into the water and failed to resurface, as stated in a police report.

Согласно сообщениям, мужчина был с семьей и детьми на популярной рыбацкой реке Аннан. Семья отдыхала в автодоме из соседнего штата Новый Южный Уэльс. "Мои соболезнования семье, которая, несомненно, шокирована в данный момент", - цитирует инспектора Грега Финукана 7News.

Проводится расследование, если люди кормили крокодилов поблизости.

Сотрудники службы дикой природы также расследуют сообщения в социальных сетях о том, что людей видели, кормящих крокодилов поблизости. "Это очень рискованно и крайне безответственно", - сказал представитель отдела дикой природы. Рептилии приманиваются к этой территории, представляя серьезную угрозу безопасности. Кормление крокодилов является уголовным преступлением, за которое можно получить штраф примерно в $5000.

Только в июле прошлого года произошла фатальная атака крокодила на 12-летнюю девочку в Австралии. Врачи впоследствии убили 4,2-метрового рептилия в Северной территории. Девочка купалась возлеaboriginal community, прежде чем исчезнуть. Поисковые партии позже нашли ее останки. В среднем в Австралии ежегодно происходит два фатальных нападения крокодилов.

Полиция расследует участие крокодила в инциденте как отдельное дело и тщательно его расследует. Туристам в этом районе рекомендуется соблюдать осторожность и придерживаться правил безопасности возле водоемов.

Полиция расследует участие крокодила в инциденте как отдельное дело и тщательно его расследует. Были и другие случаи фатальных нападений крокодилов в Австралии, например, тот, который произошел в июле прошлого года, с участием 12-летней девочки.

В свете недавнего инцидента и продолжающегося расследования власти строго предупреждают против кормления крокодилов, уголовное преступление, которое может обернуться штрафом примерно в $5000.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Специалисты спасли молодого человека из грузового склада
Панорама

Специалисты спасли молодого человека из грузового склада

Специалисты спасли молодого человека из грузового склада В одном из терминалов DHL Parcel Locker жители могут легко получить свои посылки и отправления. Но это было необычно - даже потребовалось вмешательство пожарной службы, когда подросток застрял внутри одного из этих контейнеров для посылок. В Дортмунде пожарным пришлось освободить подростка из необычной

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Аффенберг на Констанцком озере охотится за неуловимым приматом, который недавно вырвался на свободу
Панорама

Аффенберг на Констанцком озере охотится за неуловимым приматом, который недавно вырвался на свободу

Аффенберг на Констанцком озере охотится за неуловимым приматом, который недавно вырвался на свободу Будьте готовы, если вам повстречается ловкий макак во время прогулки по озеру Констанц. В выходные сбежал молодой барибальский макак из Аffenberg Salem. Его нынешнее местоположение остается неизвестным. Директор парка Роланд Хильгартнер уже назвал это выдающимся побегом, комментируя:

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вид через арочный проход по Вья Палагония, ведущий к вилле с тем же названием
Панорама

В Багерии можно увидеть признаки влияния мафии

В Багерии можно увидеть признаки влияния мафии **"Треугольник смерти" — зловещее название региона, окружающего Палермо, Италия, где находится мирный город Багерия. Эта область получила свой мрачный титул из-за многочисленных убийств, совершенных сицилийской мафией в 1980-х годах, не только в Багерии, но и в Кастельдаччио и Альтавилла Милиция. Багерия с

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Многие люди считают незаменимым пить имбирный чай в холодное время года.
Здоровье

Чрезмерное употребление имбиря: опасность чрезмерного употребления в пищу

Приём имбиря ежедневно утром уменьшает беспокойства и проблемы со здоровьем. Этот корень широко признан универсальным средством. Тем не менее, чрезмерное употребление может неожиданно привести к негативным последствиям.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Большое количество пожарных, превышающее 100, было отправлено для тушения пожара.
Федеральные земли Германии

Фермерский пожар наносит значительные финансовые потери, приблизительно полмиллиона евро.

Начата массовая реакция: пожарные, службы экстренной помощи и правоохранительные органы направлены ночью. Зritishee имущество воспламенилось и стало непригодным для проживания.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Ламин Ямаль вызвал резонанс на Евро-2024. Некоторое время спустя его отца атаковали ножом.
Спорт

Лицо, находящееся под стражей в У-Холде после нападения на отца Ламина Ямала.

После волнений, вызванных инцидентом со попыткой убийства отца звезды ФК Барселоны Ламин Ямала, судья якобы приказал арестовать одного из четырех подозреваемых.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Вид с высоты на лесистую местность в Восточной Саксонии
Федеральные земли Германии

Приближающиеся осадки и грозы повышают опасность лесных пожаров

Условия для купания, обусловленные жарой и засухой, представляют угрозу для многих регионов Саксонии. Временное охлаждение и иногда сильные ливни предостергают кратковременное облегчение.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно