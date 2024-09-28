Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиФК "Бавария"

Алюминий и Bayer эффективно предотвращают попытки проникновения в Баварию.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут

Алюминий и Bayer эффективно предотвращают попытки проникновения в Баварию.

В дебютном матче Бундеслиги Бавария Мюнхен столкнулась с неудачей: несмотря на то, что Сержу Гнабри удалось забить два гола подряд, Байер Леверкузен смог заработать очко в Мюнхене. Исторические чемпионы также должны подумать о выступлении Гарри Кэйна.

В главном матче не было ясного победителя: двукратные чемпионы Байер Леверкузен успешно прервали серию голов Баварии Мюнхен и завоевали первые очки сезона в Мюнхене, выиграв свои первые четыре матча подряд. С помощью ниже среднего, но умно спланированной и хорошо исполненной оборонительной игры команда, возглавляемая тренером Хаби Алонсо, обыграла рекордных чемпионов, закончив игру вничью 1-1 (1-1).

Леверкузен открыл счет благодаря Роберту Андриху (31), что многих удивило, и растерянные хозяева ответили великолепным голом от Александра Павловича (39). В первом испытании сезона Бавария обнаружила, что чемпионы и обладатели кубка имеют другой уровень, чем их предыдущие соперники - хотя Леверкузен казался довольно пассивным, дожидаясь возможности.

Бавария держит мяч, Леверкузен забивает

Вокруг скамейки также кипела активность. Тренеры Винсент Компани и Алонсо занимались структурированием своих команд и приспособлением к тактике соперников. Для Баварии это означало предотвращение быстрых контратак, а для Леверкузена - отступление в схему 5-4-1 во время атак Мюнхена. Даже вундеркинд Флориан Вirtz в основном был назначен на оборонительные обязанности в тактическом плане Алонсо.

Бавария контролировала игру с помощью жесткого высокого прессинга и крепкой защиты, но проникнуть в ворота было сложно. Леверкузен плотно сжимал пространство и тщательно плел плотную сеть перед своей штрафной площадкой, часто оставляя нападающих Баварии в отчаянии - если они вообще приближались.

Лучший шанс Баварии сначала возник из стандартного положения: Майкл Олисе запустил свободный удар в ворота (22). Как только игра, казалось, шла к ничьей, Леверкузен неожиданно вышел вперед. После углового, инициированного Павловичем, Андрих, почти на линии штрафной, нанес идеальный удар, обойдя все ноги и найдя дальний угол - седьмой гол Леверкузена из стандартного положения.

Двойное несчастье Гнабри

В субботу вечером состоялся захватывающий гол, который дал Баварии новый шанс: Павлович, благодаря бездействию Виктора Бонифаса, получил неприкрытый мяч на расстоянии двадцать три метра и мощно ударил его в верхний угол. Нападающий национальной команды воспользовался бездействием Бонифаса, который мог бы решительно вмешаться в эту ситуацию.

После перерыва Сержу Гнабри почти перевернул ход игры: Гарри Кэйн, который оставался в основном незамеченным, как и Бонифас, предоставил ему пас, и Гнабри ударил по стойке и затем по перекладине с лету (48). Олисе снова оказался в выгодном положении, но его удар под острым углом был легко спасен Лукасом Хradecky благодаря своим трудолюбивым защитникам.

В конце концов, несмотря на доминирование Баварии Мюнхен в владении мячом, Байер Леверкузен смог заработать очко в Мюнхене, так как его оборонительная тактика оказалась эффективной против высокого прессинга и крепкой защиты Баварии. Кроме того, Гарри Кэйн из Баварии Мюнхен не смог оказать существенного влияния на матч, и двойное несчастье Сержу Гнабри, ударившего по стойке и затем по перекладине подряд, не смогло принести победу своей команде.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Мануэль Нойер категорически отрицает возможность возвращения в ФФБ.
Спорт

Мануэль Нойер категорически отрицает возможность возвращения в ФФБ.

Мануэль Нойер категорически отрицает возможность возвращения в ФФБ. После прощания с немецкой национальной футбольной командой после 15-летней карьеры ходили слухи о возможном возвращении Мануэля Нойера, голкипера "Баварии", всего несколько дней спустя. Однако Нойер поставил точку в этих спекуляциях, заявив: "Нет, я ушел на своих условиях". Во

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Критики активно выразили свое обоснованное недовольство выбором Яблонски в VfB Stuttgart.
Спорт

Недовольный судья жалуется на личный отвод

Недовольный судья жалуется на личный отвод Свен Яблонски столкнулся с некоторыми проблемами во время матча Бундеслиги между ВФЛ Волфсбург и ВФБ Штутгарт, в частности, с его удалениями: одно можно было исправить с небольшой помощью, другое осталось, вызвав значительное раздражение. Арбитр Свен Яблонски признал свою ошибку в выдаче желтой-красной карточки Атакану

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Мануэль Нойер категорически отрицает возможность возвращения в ФФБ.
Спорт

Мануэль Нойер категорически отрицает возможность возвращения в ФФБ.

Мануэль Нойер категорически отрицает возможность возвращения в ФФБ. После прощания с немецкой национальной футбольной командой после 15-летней карьеры ходили слухи о возможном возвращении Мануэля Нойера, голкипера "Баварии", всего несколько дней спустя. Однако Нойер поставил точку в этих спекуляциях, заявив: "Нет, я ушел на своих условиях". Во

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
В 20:52 взрыв повредил железнодорожный мост в российской области Самара.
Политика

В 20:52 взрыв повредил железнодорожный мост в российской области Самара.

В 20:52 взрыв повредил железнодорожный мост в российской области Самара. 19:52 Взрыв повреждает железнодорожный мост в России. Телеканал Baza в Telegram сообщает, что инфраструктура, поддерживающая железнодорожные пути на этом мосту в неопределенном регионе России, пострадала. По данным канала, "неизвестное взрывное устройство" взорвалось около 13:30 по

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Водные потоки реки Верхний Лорел- Форк уничтожают мост через Лорел-Форк-Роуд 27 сентября в Виласе,...
Политика

Местные жители Северной Каролины, находящиеся дома, в настоящее время сталкиваются с трудностями без доступа к таким предметам, как еда и питьевая вода, из-за катастрофических наводнений.

Беременная мать Дженнифер Р vrooggle, проживающая в Тэтер Хилл, Северная Каролина, с двумя маленькими детьми, попала в полное заключение, учитывая высоту района 4200 футов над Бун, район, в котором нечасто бывают ураганы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно