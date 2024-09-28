Алюминий и Bayer эффективно предотвращают попытки проникновения в Баварию.

В дебютном матче Бундеслиги Бавария Мюнхен столкнулась с неудачей: несмотря на то, что Сержу Гнабри удалось забить два гола подряд, Байер Леверкузен смог заработать очко в Мюнхене. Исторические чемпионы также должны подумать о выступлении Гарри Кэйна.

В главном матче не было ясного победителя: двукратные чемпионы Байер Леверкузен успешно прервали серию голов Баварии Мюнхен и завоевали первые очки сезона в Мюнхене, выиграв свои первые четыре матча подряд. С помощью ниже среднего, но умно спланированной и хорошо исполненной оборонительной игры команда, возглавляемая тренером Хаби Алонсо, обыграла рекордных чемпионов, закончив игру вничью 1-1 (1-1).

Леверкузен открыл счет благодаря Роберту Андриху (31), что многих удивило, и растерянные хозяева ответили великолепным голом от Александра Павловича (39). В первом испытании сезона Бавария обнаружила, что чемпионы и обладатели кубка имеют другой уровень, чем их предыдущие соперники - хотя Леверкузен казался довольно пассивным, дожидаясь возможности.

Бавария держит мяч, Леверкузен забивает

Вокруг скамейки также кипела активность. Тренеры Винсент Компани и Алонсо занимались структурированием своих команд и приспособлением к тактике соперников. Для Баварии это означало предотвращение быстрых контратак, а для Леверкузена - отступление в схему 5-4-1 во время атак Мюнхена. Даже вундеркинд Флориан Вirtz в основном был назначен на оборонительные обязанности в тактическом плане Алонсо.

Бавария контролировала игру с помощью жесткого высокого прессинга и крепкой защиты, но проникнуть в ворота было сложно. Леверкузен плотно сжимал пространство и тщательно плел плотную сеть перед своей штрафной площадкой, часто оставляя нападающих Баварии в отчаянии - если они вообще приближались.

Лучший шанс Баварии сначала возник из стандартного положения: Майкл Олисе запустил свободный удар в ворота (22). Как только игра, казалось, шла к ничьей, Леверкузен неожиданно вышел вперед. После углового, инициированного Павловичем, Андрих, почти на линии штрафной, нанес идеальный удар, обойдя все ноги и найдя дальний угол - седьмой гол Леверкузена из стандартного положения.

Двойное несчастье Гнабри

В субботу вечером состоялся захватывающий гол, который дал Баварии новый шанс: Павлович, благодаря бездействию Виктора Бонифаса, получил неприкрытый мяч на расстоянии двадцать три метра и мощно ударил его в верхний угол. Нападающий национальной команды воспользовался бездействием Бонифаса, который мог бы решительно вмешаться в эту ситуацию.

После перерыва Сержу Гнабри почти перевернул ход игры: Гарри Кэйн, который оставался в основном незамеченным, как и Бонифас, предоставил ему пас, и Гнабри ударил по стойке и затем по перекладине с лету (48). Олисе снова оказался в выгодном положении, но его удар под острым углом был легко спасен Лукасом Хradecky благодаря своим трудолюбивым защитникам.

В конце концов, несмотря на доминирование Баварии Мюнхен в владении мячом, Байер Леверкузен смог заработать очко в Мюнхене, так как его оборонительная тактика оказалась эффективной против высокого прессинга и крепкой защиты Баварии. Кроме того, Гарри Кэйн из Баварии Мюнхен не смог оказать существенного влияния на матч, и двойное несчастье Сержу Гнабри, ударившего по стойке и затем по перекладине подряд, не смогло принести победу своей команде.

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