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ПолитикаНовостиВыборы в Ландтаг Саксонии

Алиса из ХДС, она один из ее уважаемых членов.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут
Элис выражает желание обладать политической властью.
Элис выражает желание обладать политической властью.

Алиса из ХДС, она один из ее уважаемых членов.

Многие немцы не в восторге от идеи вступления AfD в правительство после выборов в восточных землях. Но партия упорно пытается превратить свои многообещающие опросы в власть. Так, со-руководитель AfD Алиса Вайдель пытается проникнуть в окружение ХДС.

Перед выборами в ландтаги Саксонии, Тюрингии и Бранденбурга Алиса Вайдель, со-руководитель AfD, посетила ХДС с предложением о коалиции. Она заявила "Вельт ам Зонтаг": "Мы из AfD открыты для коалиций с ХДС, если это возможно и если Союз согласится". Она добавила: "Мы должны это сделать для наших избирателей, так что мяч на стороне ХДС".

По последним опросам, AfD лидирует в Тюрингии и Бранденбурге и идет почти нос в нос с ХДС в Саксонии. Однако формирование правительства в трех штатах, скорее всего, будет сложной задачей из-за отказа ХДС от коалиций с AfD. Большинство коалиций может быть возможно только с участием AfD или Левой партии, возглавляемой Сахрой Вакенкнехт.

По данным последнего опроса "Вельт ам Зонтаг", 55% немцев возражают против участия AfD в правительстве после выборов в восточных землях. AfD классифицируется как жестко правоэкстремистская в Саксонии и Тюрингии и как подозрительный случай правоэкстремизма в Бранденбурге.

Это было бы смертельным ударом для ХДС

Глава ХДС Фридрих Мерц предупредил восточные отделения своей партии о рисках сотрудничества с AfD. "Это было бы концом ХДС", - сказал он агентству German Press. "AfD стремится разрушить ХДС, и мы не должны пожимать руки тем, кто хочет политически уничтожить нас".

Перед выборами в ландтаги Саксонии, Тюрингии и Бранденбурга есть небольшая часть наших членов, которые считают, что мы должны сотрудничать с AfD, сказал Мерц. "Но большинство" против этого, уточнил он. ХДС должно четко обозначить "пределы того, что мы называем консервативным", сказал Мерц, добавив: "Эти пределы пересекаются, когда они становятся правоэкстремистскими, праворадикальными, антидемократическими, антисемитскими и враждебными к иностранцам".

На предстоящих выборах в ландтаг Саксонии AfD, возглавляемая Алисой Вайдель, пытается использовать свои опросы и изучить возможности коалиции с ХДС. Однако глава ХДС Фридрих Мерц публично выразил свою озабоченность, заявив, что сотрудничество с AfD было бы гибелью ХДС из-за крайне правых идей AfD.

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