- Ален Делон прощается тихо.

Известный французский актер Ален Делон будет похоронен в частном порядке в эту субботу, как сообщается, в кругу своей семьи и близких друзей на его резиденции Ла Брюлери в Дюши, центральная Франция. Церемония начнется в 17:00, как объявил BFMTV. Среди присутствующих будут его трое детей, Антуан, Анушка и Ален-Фабьен, а также около сорока человек. Легенда кино, известная по фильмам "Ледяной ангел" и "Бассейн", покинула этот мир в воскресенье в возрасте 88 лет.

Церемония пройдет в часовне, построенной актером на его обширной территории, рядом с многочисленными собаками, которых он там похоронил.

Делон выразил желание провести скромную похоронную церемонию на своей территории, стремясь избежать национальных почестей, подобных тем, которые были оказаны Жан-Полю Бельмондо или Джони Халлидею. Хотя такие домашние поминки не являются обычным явлением, они разрешены во Франции при соблюдении строгих правил.

Бывший епископ Гэпа, отец Жан-Мишель Ди Фалько, проведет похороны актера по его завещанию, как он сообщил французскому пресс-агентству AFP.

Часовня, в которой пройдет церемония, находится в поместье Делона в Дюши, живописном городе в центральной Франции. Несмотря на то, что Делон был известным французским актером, он предпочел скромную домашнюю поминку, которая разрешена во Франции при определенных условиях.

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