- Александр снова становится отцом.

"Звезда DSDS Александр Кляус, 40 лет, стал "счастливым отцом в третий раз": Вокалист и его жена Надя Шайвилер, 39 лет, пополнили свою семью. Они поделились радостной новостью в Instagram вечером 25 августа. Они также раскрыли подробности о ребенке: "Мы невероятно влюблены и благодарны, что наш маленький Лев стал частью нашей 'дикой семьи Кляусов' в безопасности и здоровый", - гласило сообщение.

На фото Александр лежит на земле, а его двое старших детей сидят у него на спине, и Надя демонстрирует новорожденного. Александр держит плакат с надписью "Матч окончен".

Александр Кляус не надел костюм "Виннету" в Delivery room

"Я даже не могу описать вихрь эмоций, которые я испытал за последние дни и недели", - сказал певец и исполнитель. "Но я могу сказать одно: нет, я не был в костюме Виннету в Delivery room, потому что да, я был на родах, как Лев поддерживал беседы с первым дуэтом отец-сын в утробе и появился в выходной день".

Он продолжил: "Невозможно чувствовать себя более гордым, более благодарным и в то же время более скромным перед силой родов, перед Надей и каждой женщиной во всем мире! Теперь мы просто наслаждаемся временем, чтобы познакомиться... Добро пожаловать, маленький Лев!"

Александр Кляус объявил в Instagram на Пасху (1 апреля), что станет отцом снова. Он женился на Наде Шайвилер в 2019 году и встретил ее в 2010 году во время репетиций мюзикла "Тарзан". У них уже есть двое сыновей, Ленни и Флинн. Кляус стал известен как победитель первого сезона "Германии ищет таланты" на RTL в 2003 году.

В посте в Instagram Кляуса было объявлено: "Мы рады сообщить, что у нас появился новый член семьи, Лев". В посте было раскрыто, что Александр и его жена Надя "невероятно влюблены и благодарны" за безопасное и здоровое рождение их новорожденного.

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