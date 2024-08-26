- Александр приветствовал своего третьего ребенка в мире как нового отца.

Рок-н-ролльный исполнитель и актер сцены Александр Кейн (40 лет) с радостью объявил в Instagram о рождении своего третьего ребенка: "Мы без ума от любви и бесконечно благодарны, что наш маленький Лео здоров и крепок, дополняя нашу 'дикую семью Кейнов'!"

В настоящее время Кейн возвращается к роли Виннету в представлениях Карла Мая в Бад-Зегеберге. Несмотря на напряженный график, он присутствовал при родах. Он уточнил: "Нет, я не принимал роды в костюме Виннету. Конечно, я присутствовал, потому что Лео и я уже общались с глазу на глаз в утробе, и он решил появиться на свет в выходной день".

На фотографии, которую он опубликовал, видно, как Надя держит новорожденного на руках, а двое других детей смотрят на мать. Уставший Кейн лежит впереди, держа табличку "Игра окончена". После своего опыта в родильной палате он испытывает глубокое уважение к Наде и ко всем женщинам во всем мире, признавая силу рождения ребенка.

Несмотря на свои выступления в роли Виннету, Александр Кейн нашел время, чтобы присутствовать при рождении своего третьего ребенка. После посещения родильной палаты Кейн испытывает новое уважение к театру рождения и к женщинам, которые приносят новую жизнь в мир.

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