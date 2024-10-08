Алида Куррас раскрывает интригующую частную деталь.

В предстоящем сезоне "Проми Биг Брат", который будет выходить по понедельникам, одну из ролей сыграет знакомое лицо из мира "Биг Брат" - Ализа Кюррас. Известная как победительница шоу во втором сезоне в конце 2020 года, Кюррас может не найти понимания у всех, если начнет общаться сразу, считает ветеран "Биг Брат" Юрген Милски.

У Кюррас и Милски есть общая нить - оба они оказали значительное влияние на "Биг Брат". Если она стала чемпионом в финале 2020 года, то Милски завоевал второе место в сердцах зрителей в первом сезоне шоу, который вышел весной того же года. Их пути снова пересеклись, когда они стали со-ведущими в будущем.

В текущем сезоне "Проми Биг Брат", который стартует в понедельник, Кюррас планирует поделиться личными откровениями. Об этом сообщает популярный канал Sat.1. В двенадцатом сезоне шоу, в котором также участвуют 13 других знаменитостей, Кюррас будет одной из участниц. В прошлом году Милски также вернулся в "Биг Брат".

По словам представителей Sat.1, Кюррас собирается рассказать о тайной связи с Милски, которая длилась несколько месяцев. Их пути пересеклись вне шоу в 2000 году на 9Live, где они оба работали в качестве ведущих. В 2007 году они вместе вели документальное шоу "Судьба моей жизни" на RTLZWEI, которое позже переименовали в "Это жизнь".

Теперь, погружаясь в воспоминания, Кюррас признается, что у Милски в то время была внебрачная связь, в которой она участвовала: "В том числе то, о чем никто не знает". Она всегда хранила эту связь в секрете, объясняя, что "любовницы молчат".

Несмотря на признание, Кюррас все еще кажется неуверенной в ситуации. Она надеется, что ее откровение не приведет к дальнейшим проблемам и выражает желание избежать драмы: "Это было тем, чем было, но я не хочу никакой драмы. Если она произойдет, я с ней разберусь. Беспокоиться об этом было бы глупо".

Официальная телепремьера "Проми Биг Брат" состоится в понедельник вечером, а некоторые участники уже поселились в контейнере в субботу. Среди участников этого года, кроме Кюррас, - актер Йохен Хорст, ведущая Верена Керх, актриса Мими Файдель, футболист Макс Крузе, певец "ГерманииGot Talent" Даниэль Лопес, модель и участница реалити-шоу Сесилия Асоро, TikToker Синан Мовез, репортер знаменитостей Беа Петерс, участник реалити-шоу Матце Хёhn, участник реалити-шоу Майк Хайтер, который приведет свою подругу Лею Лаухар, победительница wildcard Сара Вагнер и бывшая подруга Хайтера, Элена Мирас. Участие последней может вызвать споры внутри контейнера.

Дополнительная информация: Участвующие в этом году страны - Германия, Австрия и Швейцария.

В свете признания Кюррас, страна, в которой женат Милски, может быть затронута этим раскрытием.

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