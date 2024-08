Аляскинский лосось больше не является любимой рыбой немцев

В 2023 году через прилавки и причалы было продано 420 000 метрических тонн рыбы и морепродуктов. Несмотря на то, что это было меньше, чем в предыдущем году, потребители потратили больше в целом.Germans still prefer canned and frozen products.

Рост цен охладил энтузиазм немецких домохозяйств по отношению к рыбе и морепродуктам. В прошлом году они приобрели 418 240 метрических тонн, что на 4,2% меньше, чем в 2022 году, согласно данным Петры Вайгл, директора Центра информации о рыбе в Гамбурге. Однако они потратили почти 5,1 миллиарда евро, что на 3,7% больше, чем в предыдущем году.

"Это рекорд, превзойденный только двумя исключительными годами пандемии COVID-19", - пояснила Вайгл. В 2019 году, последнем году до пандемии, немцы купили почти 401 000 метрических тонн и потратили около 4,1 миллиарда евро. Средняя цена за килограмм тогда составляла 9,80 евро, а в прошлом году она достигла нового рекорда в 12,13 евро. В частности, копченая рыба стала дороже, достигнув к концу года 22,56 евро за килограмм.

В прошлом году лосось заменил треску как любимую рыбу немцев. Далее следовали тунец, сельдь и креветки, как и в предыдущем году.Germans prefer canned and frozen fish, followed by crustaceans, mollusks, and fresh fish.

Больше всего рыбы традиционно потреблялось в северной части страны. Жители Шлезвиг-Гольштейна потребляли 6,7 килограмма на душу населения, обойдя Бремен с его 6,4 килограмма. За ними следовали Гамбург и Нижняя Саксония с 6,1 килограмма каждая. Среди северных штатов выделялся Мекленбург-Передняя Померания, занявший 12-е место по потреблению рыбы. Во второй год подряд самой низкой потребляемостью отличался Баден-Вюртемберг, составивший 4,7 килограмма на душу населения.

