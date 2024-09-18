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Аляска завершает покупку Гавайских авиалиний за 1,9 миллиарда долларов.

Алиaskan Airlines завершила приобретение Hawaiian Airlines на сумму 1,9 миллиарда долларов после достижения соглашения с Департаментом транспорта Соединенных Штатов в среду.

 and  Yaroslav Smith
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Аляска завершает покупку Гавайских авиалиний за 1,9 миллиарда долларов.

В среду, Alaska Airlines объявила о завершении сделки по приобретению Hawaiian Airlines на сумму $1,9 миллиарда, получив одобрение от Министерства транспорта США.

Вчера две авиакомпании договорились сохранить важные маршруты на Гавайи и ввести меры защиты потребителей в рамках шестилетнего соглашения.

В августе Министерство юстиции не стало препятствовать объявленному на декабрь слиянию Alaska, пятой по величине внутренней авиакомпании США, и Hawaiian, десятой по величине перевозчика.

Генеральный директор Alaska Бен Миникуччи заявил в интервью, что слияние усилит конкуренцию и принесет пользу потребителям, расширив доступ к сетям обеих авиакомпаний и предоставив Alaska доступ к большому парку самолетов Hawaiian.

"Это просто несколько дополнительных инструментов в нашем наборе для развертывания самолетов по всей сети", - сказал Миникуччи. "Размещение правильного самолета в правильном рынке для получения наилучших результатов для всей компании".

Миникуччи предсказал, что авиакомпания сможет добиться минимум $235 миллионов экономии в третьем году после слияния.

При президенте Джо Байдене Министерство юстиции активно препятствовало слияниям авиакомпаний. В марте авиакомпании JetBlue Airways и Spirit Airlines отказались от своего плана слияния на $3,8 миллиарда из-за решения суда, заблокировавшего сделку по антимонопольным причинам, после иска от Министерства юстиции.

Ведомство также оспорило совместное предприятие American и JetBlue 2020 года, "Норт-Ист Элянс", для полетов в Нью-Йорк и Бостон.

Alaska и Hawaiian согласились, под пристальным надзором Министерства транспорта, сохранить ценность бонусов за частые полеты, поддерживать existing service на важных маршрутах на Гавайи и между островами, гарантировать конкурентоспособный доступ в аэропорту Гонолулу и предлагать кредиты на поездки или мили за перебои, вызванные авиакомпанией.

Акции Hawaiian Airlines будут исключены из Nasdaq в среду, согласно заявлению Alaska, и объединенная компания продолжит торговаться под символом ALK на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Слияние Alaska и Hawaiian должно способствовать росту конкуренции в бизнес-сегменте, как отметил генеральный директор Alaska. Это должно принести пользу потребителям и улучшить доступ к сетям обеих авиакомпаний.

В рамках шестилетнего соглашения Alaska и Hawaiian согласились сохранить важные маршруты на Гавайи, что полезно tanto для бизнес-операций, как и для обслуживания клиентов.

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