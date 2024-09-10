- Альянсы по поставкам предлагают альтернативную стратегию для ситуации с хуситами

Международные перевозчики Hapag-Lloyd и Maersk предложили альтернативный маршрут для своего запланированного сотрудничества, обходящий Красное море. Об этом объявили сами компании в своих заявлениях. Причиной этого шага стали враждебные действия хуситов в Красном море. Компании предложили два варианта. Будет принято решение в октябре о том, какой маршрут они выберут.

Немецкая компания Hapag-Lloyd и датский концерн Maersk, известный как "Герман-Маersk", объявили о своем альянсе в начале года. "Герман" означает "близнецы" на латыни и английском языке. Цель этого альянса - достичь коэффициента надежности расписания более 90%. Maersk занимает второе место в мире в отрасли морских перевозок, а Hapag-Lloyd - пятое. Это партнерство начнется в феврале 2025 года.

Генеральный директор Maersk Винсент Клерк подчеркнул, что цель достичь высокого коэффициента надежности расписания остается неизменной, независимо от выбранного маршрута. Развертывание судов варьируется в зависимости от плана: около 300, если они пройдут через Красное море, и примерно 340, если они обойдут его.

После начала конфликта в Газе хуситы, испытывающие антиизраильские настроения, стали атаковать коммерческие суда у побережья Йемена. Хуситы заявляют, что их целью является прекращение военных операций Израиля.

Компании Hapag-Lloyd и Maersk рассматривают возможность изменения своих планов по перевозкам из-за враждебных действий в Красном море, возможно, выбрав маршрут, обходящий его в октябре. Независимо от выбранного маршрута, цель Maersk по достижению коэффициента надежности расписания более 90% остается неизменной.

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