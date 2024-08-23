- Альянс за Германию (AfD) в настоящее время лидирует - Вольф защищает утверждения о практике вагончиков

На подходе к выборам в ландрате, опрос показывает минимальные сдвиги в влиянии партий. Альтернатива для Германии (АфД) остается потенциальным фаворитом, с Björn Höcke во главе партии и поддержкой в 30% по последним данным ZDF Politbarometer. Христианско-демократический союз (ХДС) отстает с 23%, а новая партия, Бундес Sahra Wagenknecht, теряет поддержку и остается на третьем месте с 17%. Разрыв между ними увеличивается по сравнению с другими опросами, проведенными другими институтами.

Близко к пятипроцентному барьеру для СДПГ

Левые, возглавляемые премьер-министром Бодо Рамеловом, могут похвастаться поддержкой в 14%, в то время как СДПГ приблизилась к пятипроцентному барьеру, теперь у них 6%. Зеленые не проходят порог для квалификации в ландтаг с лишь 4%. Свободная демократическая партия (СвДП), возглавляемая Thomas Kemmerich, указана как "другие" и также не сможет войти в парламент.

Результаты опросов не абсолютны

Результаты опросов всегда подвержены неопределенностям, в том числе снижению партийной лояльности и увеличению краткосрочных решений голосования, что делает сложным для институтов опросов точно взвешивать свои данные.

Мало шансов на большинство Красный-красный-зеленый

Если результаты выборов 1 сентября отразят опрос, коалиция СДПГ, Зеленых и СвДП пострадает, и Красный-красный-зеленый в Тюрингии не сможет получить парламентское большинство после десяти лет у власти.

Сложное формирование правительства

Опрос указывает на сложное формирование правительства. Mario Voigt от ХДС может заполучить пост премьер-министра, если ХДС превзойдет Бундес Sahra Wagenknecht (BSW). Политически жизнеспособная коалиция могла бы сформироваться только при сотрудничестве ХДС, BSW и СДПГ, но такой альянс считается спорным.

Необходимость большинства для СДПГ

Верхний кандидат СДПГ в Тюрингии Georg Maier заявляет о необходимости большинства, ссылаясь на важность продвижения за пределы эпохи правительства меньшинства. СДПГ стремится продвигать и отстаивать социальные вопросы в Тюрингии.

Приоритет местных политических вопросов для Voigt

Топ-кандидат ХДС в Тюрингии Mario Voigt выступает за приоритет местных политических вопросов, заявляя, что мировую политику не сформируют в ландтаге Тюрингии. Вместо этого он подчеркивает критические вопросы, такие как нехватка учителей и обременительная бюрократия, тормозящая экономику. Благополучие и потребности тюрингцев должны определять политические решения, считает он.

Voigt против внешнего вмешательства

Топ-кандидат ХДС в Тюрингии Voigt решительно выступает против внешнего вмешательства в политику ланда. "Мы, тюрингцы, идем своим путем", - заявил он, подчеркивая важность автономии в контексте дискуссии о влиянии Sahra Wagenknecht на возможные переговоры о коалиции в Тюрингии или Саксонии.

Волф защищает роль Wagenknecht

Председатель BSW в Тюрингии Katja Wolf отрицает чрезмерное влияние основателя партии Sahra Wagenknecht. "Она не все контролирует, и она признает, что это о Тюрингии, и мы - сильная региональная ветвь", - заявила она в шоу. Участие Wagenknecht в возможных переговорах о коалиции в Саксонии или Тюрингии не должно восприниматься как диктат политики, а как использование потенциала Wagenknecht для тесного сотрудничества, настаивает Волф.

Решение суда об доступе журналистов на мероприятие AfD

Решение суда вызвало дискуссию после того, как оно постановило, что АфД, классифицированная как надежно праворадикальная офисом защиты конституции Тюрингии, должна предоставить доступ исключенным журналистам на свой избирательный праздник. Региональный суд Эрфурта выдал срочный судебный запрет, argueing, что свобода прессы находится под угрозой. Решение еще не вступило в силу, и партия может подать возражение, что приведет к устному слушанию.

В свете приближающихся выборов вопрос о возможных изменениях в влиянии партий остается предметом обсуждения. Победа Альтернативы для Германии (АфД) на выборах могла бы привести к значительным изменениям в правительстве.

При текущих результатах опросов существует возможность, что СДПГ не сможет преодолеть необходимый пятипроцентный барьер для формирования большинства, которое было у власти в Тюрингии в течение последних десяти лет.

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