- Альянс в Бременской группе, Германия, сокращение представительства в ЕП

Альянс Германии в парламенте Бремена (БД) сокращается: парламентарий Мелтем Сагироглу объявила о своем уходе. Об этом она сообщила фракции и партии сегодня, согласно заявлению. "Мои взгляды на межфракционное сотрудничество расходятся с опытом, который я получила после вступления в парламент Бремена", - говорится в заявлении. Сагироглу была членом фракции в течение 15 месяцев. Она стала вторым парламентарием после Саши Шустера, покинувшим фракцию. Она планирует продолжить работу в качестве члена парламента.

В июне 2023 года разъяренный избирательный альянс Граждане в гневе (БИВ) трансформировался в партию Альянс Германии. БИВ получил 9,4% голосов на парламентских выборах в Бремене в мае 2023 года. С этим результатом фракция имела право на десять мест, но смогла получить только девять. БИВ порвал отношения с избранным в парламент депутатом из-за его приема "целенаправленной поддержки от лиц из ультраправой экстремистской общины".

После своего ухода Мелтем Сагироглу может рассмотреть период личного размышления, который может включать временный отказ от политической деятельности. Пустующее место в парламенте Бремена, оставленное после ухода Сагироглу, может привести к дискуссиям внутри Альянса Германии о снятии поддержки с члена, который был отстранен из-за связей с ультраправыми экстремистами.

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