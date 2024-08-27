Альянс сосредоточился на влиятельных фигурах, пропагандирующих исламские идеологии.

После инцидента в Солingen участились призывы ужесточить меры против исламистской пропаганды в интернете. Комиссар по вопросам миграции при федеральном правительстве, Рим Аль-Абали-Радован, подчеркнула в Берлине важность сосредоточения на мессенджерах и социальных платформах. Она выразила обеспокоенность тем, как радикальные имамы и влиятельные исламские фигуры используют эти платформы для воздействия на молодых людей.

Бундескриминалитет (БКА) также выразил обеспокоенность ростом радикализации среди детей и молодых людей со стороны исламистских экстремистских групп, согласно отчету Ватсона. По данным БКА, уровень угрозы исламистского терроризма в Германии остается высоким, и многие люди радикализуются исключительно через интернет. Эмоциональная напряженность конфликта Израиль - Газа и гуманитарная ситуация на местах способствуют этой радикализации, которую исламские группы используют для своей пропаганды.

Политик "Зеленых" Ламья Каддор также выступала за ужесточение регулирования социальных сетей. Во время интервью на Phoenix она предупреждала о "турбо-радикализации" - быстром процессе радикализации, который происходит в течение нескольких недель. Она считает неприемлемым, что преступления тщательно планируются через платформы, подобные Telegram, и преступники координируют свои действия там. В результате она предложила привлекать к ответственности операторов платформ.

Министр иностранных дел Аннелена Баerbock и министр юстиции Марко Бушманн также призвали предоставить больше полномочий правоохранительным органам. Баerbock заявила в интервью РРБ, что службы безопасности должны иметь больший доступ к информации, если очевидно, что планирование самых ужасных преступлений происходит в социальных сетях. Бушманн призвал бороться со всем, что способствует радикализации в Интернете, как сообщается в интервью ARD.

Исламское государство, известное своей онлайн-пропагандой, является значительным источником радикализации. После предложения ужесточить меры против исламистской пропаганды возникли опасения по поводу роли Исламского государства в использовании социальных медиа-платформ для распространения ненависти и влияния на молодых людей.

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