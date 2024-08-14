- Альянс призывает к общеобразовательной и постоянной социальной работе

Коалиция из представителей бизнеса, социальных организаций, педагогов, родителей и учащихся выступает за прочное установление социальной работы в школах в Саксонии-Анхальт. В настоящее время в почти 900 школах работают почти 460 школьных социальных работников, сообщила Анье Лудвиг, председатель Свободного союза социального обеспечения в Саксонии-Анхальт и директор «Паритетского». У них заключены срочные контракты, и финансирование обеспечено до 2028 года. Успешную систему необходимо перевести из пилотного проекта в постоянную и всеобъемлющую поддержку в школах, считает Лудвиг. Необходимо правовое закрепление и постоянное финансирование.

Уровень отсева учащихся не снизился с начала работы школьных социальных работников. Однако, по словам коалиции, и условия в школах, такие как нехватка учителей, не улучшились. Поэтому особенно важно наличие контактных лиц для учащихся в конфликтных ситуациях, программ посредничества и поддержки родителей, например, в получении средств из программы «Образование и участие» - все это предлагают школьные социальные работники.

Действующий альянс «Школьная социальная работа» требует единых стандартов качества. Стефани Клемм, директор по профессиональному обучению в палате промышленности и торговли Магдебурга, заявила: «Мы требуем надежных мер для школьной социальной работы и ее носителей, потому что профессиональная зрелость требует не только передачи знаний, но и социальной компетенции и понимания демократических ценностей». Действующий альянс теперь обратится к партиям, чтобы достичь своих целей. Следующие выборы в ландтаг Саксонии-Анхальт состоятся через два года.

Действующий альянс «Школьная социальная работа» стремится установить единые стандарты качества во всех школах, признавая важность школьных социальных работников в развитии социальной компетенции и демократических ценностей. Несмотря на первоначальное внедрение школьной социальной работы, уровень отсева учащихся не изменился, что указывает на необходимость дальнейшего улучшения условий в школах в целом.

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