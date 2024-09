- Aldi будет конкурировать по ценам с другими крупными сетями супермаркетов в Великобритании.

Бюджетный ритейлер Aldi по-прежнему ведет интенсивную ценовую войну в Великобритании против традиционных розничных сетей. По данным Aldi UK, немецкий бюджетный продовольственный ритейлер добился рекордного оборота в £17,9 миллиарда (около €21,2 миллиарда) в прошлом году, что на 16% больше, чем в 2022 году. Более того, чистая прибыль выросла с £152,6 миллиона до £536,7 миллиона.

Однако темп роста Aldi замедлился в этом году, и его доля на рынке иногда сокращается. Аналитики рынка связывают это с тем, что долгосрочные британские супермаркеты, такие как Tesco, Sainsbury's, Asda и Morrisons, запустили акции "Соперничество с Aldi", предлагающие продукты по той же цене, что и у Aldi.

CEO Aldi UK и Ирландии Гайлз Хёрли объявил о планах дальнейшего снижения цен и инвестиций. Он выразил оптимизм в отношении дополнительных скидок до Рождества, как сообщает британское информационное агентство PA.

Специалист по розничной торговле Штефан Русчен советует британским супермаркетам не вешать ярлыки "Соперничество с Aldi" на соответствующие товары. "Это непреднамеренно ставит Aldi в более выгодное положение, которое он действительно занимает как лидер по ценам, но нет необходимости активно продвигать это", - сказал он.

В Германии нет таких ярлыков, но такое же внимание уделяется ценам Aldi. Все розничные торговцы устанавливают начальные цены на основе Aldi и еженедельно корректируют их в соответствии с ценами Aldi, даже на брендированные товары, такие как Nutella.German retail sector prefers to inform consumers about the variety of discounted goods, aiming to convey: "There's no need to pay a visit to a discount store."

В Великобритании Aldi занимает третье место по величине рынка после Германии и США, согласно данным Института розничной торговли EHI. С долей рынка в 10% Aldi занимает третье место среди супермаркетов на острове, следом за своим конкурентом Lidl с примерно 8%.

Читайте также: