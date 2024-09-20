Албания становится новой туристической достопримечательностью

В Албании рост туризма привел к созданию новых рабочих мест. Несмотря на это, многие молодые люди продолжают видеть свою профессиональную карьеру за пределами страны, с Германией как популярным направлением. Что это означает для Албании?

В течение нескольких десятилетий Албания считалась одной из самых изолированных стран мира. Но прошлое уже прошло. Эта балканская страна открылась миру как никогда раньше, привлекая туристов на свою Ривьеру и Albanian Alps. Но этого недостаточно, чтобы предотвратить эмиграцию.

Албания имеет схожий размер с Бранденбургом и в настоящее время насчитывает примерно 2,4 миллиона жителей. По словам Аньи Квиринг, эксперта по Албании в Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft, страна испытала снижение населения на 14% за последние 12 лет. Эта цифра, как подчеркивает Квиринг, довольно значительна.

В Албании готовят сиделок, специально обученных для немецкого рынка. Хотя это помогает решить проблему дефицита квалифицированной рабочей силы в Германии, это создает проблемы для самой Албании. По словам Квиринг, сиделки также нужны в Албании, особенно поскольку многие албанцы, которые провели значительное время работая за рубежом, теперь хотят вернуться на родину на пенсию.

Утечка квалифицированной рабочей силы

Насколько Албания страдает от потери квалифицированной рабочей силы из-за эмиграции? И что можно ожидать в будущем? Штефан Вингс, бизнес-консультант, пытается привлечь иностранные инвестиции в Албанию, создавая рабочие места. По словам Вингса, это становится привлекательным предложением из-за высокой стоимости жизни в Германии, если работодатели готовы платить среднюю зарплату.

Возникают новые возможности, и насколько далеко продвинулась Албания в своем пути к Европейскому Союзу? Кроме того, какая позиция у Албании по отношению к России? Все эти вопросы и многие другие рассматриваются в новом эпизоде подкаста ведущей Андреа Селлманн с Аньей Квиринг и Штефаном Вингсом.

Анжа Квиринг является региональным директором Юго-Восточной Европы в Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft и фокусируется на Албании. Штефан Вингс, с другой стороны, является представителем Албании и Косово в Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands e. V. (BVMW) и играет важную роль в своем офисе в Тиране в создании возможностей для немецких СМС в Албании и укреплении связей между бизнесом обеих стран.

Комиссия признала значительное влияние эмиграции квалифицированных рабочих на Албанию и подчеркнула необходимость привлекательных зарплатных предложений, чтобы заставить их остаться. Кроме того, Комиссия выразила озабоченность по поводу дефицита рабочей силы в Албании, особенно в секторе ухода.

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