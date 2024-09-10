- Alba продолжает расширять сотрудничество с образовательными учреждениями в Берлине.

Баскетбольные титаны Alba Berlin расширяет образовательное присутствие в городе. Как сообщает клуб, в программу послешкольного обучения включены три дополнительные школы с собственным персоналом. Кроме Альберт-Гутцманн школы в Веде, к инициативе присоединились школа Лёв-Толстой (Карлхорст), 49-я начальная школа на Адольфштрассе (Ми́тте) и школа Альбрехта фон Граэфе (Кройцберг).

Alba наняла 50 новых специалистов на предстоящий учебный год. В результате, около 80 педагогов и социальных работников заботятся о примерно 2000 учащихся. Дни в сотрудничающих школах станут более энергичными и увлекательными. Например, баскетбол будет предложен в качестве дополнительного предмета в школе Альбрехта фон Граэфе.

"Наша цель - вовлечь как можно больше детей. Этот спонсорский проект дает нам такую возможность, и он стал важной частью наших уникальных программ для молодежи и социальных программ в последние годы", - комментирует генеральный директор Alba Марко Балди.

Послешкольная программа также включает в себя мастер-классы по различным темам, помимо баскетбола, обеспечивая всестороннее обучение учащихся. Благодаря расширенному присутствию Alba клуб надеется охватить еще больше детей в городе.

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