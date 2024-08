- Акула жестоко отрезала конечность Али Трувиту.

Американская пловчиха Али Трувит стремится завоевать золотую медаль на предстоящих Паралимпийских играх в Париже, несмотря на то, что потеряла ногу в результате нападения акулы за 15 месяцев до этого. "Странно называть себя паралимпийцем, учитывая мое прошлое всего год назад", - сказала 24-летняя Трувит из Дэрэна, Коннектикут, в интервью NBC News.

Соревнуясь в беге на 100 и 400 метров вольным стилем, а также на 100 метров на спине, Трувит представляет США в Париже. Она поделилась своей страстью к историям о возвращении и вдохновением от других, кто преодолевал трудности.

"Вдруг появилась акула"

История Трувит началась 24 мая 2023 года на островах Теркс и Кайкос, где ее плавание, возможно, спасло ей жизнь. В сопровождении друга и бывшего члена команды Софи Пилкинтон они ныряли с маской и трубкой, когда "акула внезапно появилась из ниоткуда и начала атаковать нас", - рассказала Трувит NBC News.

Акула атаковала снизу, толкая и ударяя их снова и снова. "Мы боролись и толкались, но акула схватила мою ногу в считанные секунды", - описала Трувит трагическое событие, добавив, "И вот я уже без ступни и части ноги".

"Сначала я подумала, что сошла с ума или лишилась ноги", - сказала Трувит, "но ты сразу же переходишь к действиям. В считанные секунды мы решили плыть, чтобы спастись". Окруженные кровью и неумолимой акулой, Трувит и Пилкинтон плыли с удвоенной силой, чтобы добраться до своей лодки, преодолев расстояние в 70 метров.

На борту Пилкинтон наложила временный жгут, чтобы остановить сильное кровотечение. "Плавание было моим первым спасением, а моя команда Софи - вторым", - выразила Трувит благодарность.

Преодоление водных страхов

Трувит была доставлена в больницу и перенесла три операции. Ее 23-й день рождения совпал с ампутацией левой ноги ниже колена. "Было много трудных дней", - призналась она. "Но я рада, что жива, хотя и чудом".

В процессе восстановления Трувит постепенно вернулась к плаванию. "Я действительно боялась... Последний звук, который я слышала, был вода, и он напоминал мне о борьбе за выживание", - рассказала она репортеру U.S. Paralympics Swimming о раннем этапе своего восстановления. "Я вспомнила всю атаку и постоянно боролась с воспоминаниями об attack, просто слыша воду. Это было то, что я должна была преодолеть".

Трувит soon began using prosthetics and training for strength, also seeking help to combat her nightmares. "I refuse to let fear control my life," she explained. "I didn't want to lose my affection for water along with my limb."

С помощью своего бывшего тренера Джейми Бароне Трувит квалифицировалась в паралимпийскую команду, в итоге пройдя путь до национальных чемпионатов в Орландо и соревнуясь на международном уровне в Португалии в апреле. "Она, несомненно, самый преданный человек, которого я когда-либо встречал", - отзывается Бароне о своей подопечной.

Трувит завоевывает место в паралимпийской команде

Ее преданность была вознаграждена, когда Трувит победила на паралимпийских trials в Миннеаполисе в конце июня в беге на 100 метров на спине, 400 метров вольным стилем и 100 метров вольным стилем. Трувит завоевала место в команде США по паралимпийскому плаванию, присоединившись к знаменитой пловчихе Джессике Лонг и другим медалистам.

"Слышать свое имя в команде напомнило мне, что я сильнее, чем я думала", - сказала Трувит о своем достижении. "Что мы все делим эту скрытую силу".

Команда США по плаванию гордится тем, что в ее составе есть Али Трувит из Дэрэна, Коннектикут, США. Трувит заслужила место в беге на 100 и 400 метров вольным стилем, а также на 100 метров на спине, представляя США на Паралимпийских играх в Париже.

