Акции снова поднимаются.

Рынки были потрясены после того, как в конце июля Банк Японии повысил процентные ставки во второй раз в этом году. Это привело к началу распутывания операций с йеной, в которых инвесторы брали в долг йену по сверхнизким ставкам для покупки других активов с более высокой доходностью. Это распутывание достигло своего пика на прошлой неделе, когда японские акции показали их худший день за десятилетия. В США плохой отчет о занятости за июль вызвал опасения рецессии. Американские акции и доходности облигаций резко упали.

Но ряд обнадеживающих экономических данных на этой неделе помог рынкам частично компенсировать потери. Dow вернулся выше 40 000. Все три основные индекса идут на лучшую неделю этого года. Индекс Dow вырос на 2,7%, Nasdaq Composite - на 5,1%, а S&P 500 - на 3,7%. Бенчмарк-индекс теперь полностью восстановил прошлые недельные потери и находится в плюсе за месяц.

Волatility Index (VIX) на Уолл-стрит упал до 15 после того, как на прошлой неделе достиг 65 и показал самое большое однодневное увеличение с марта 2020 года.

"Бычий рынок не сбился с пути", - написали в четверг в записке Эд Клиссолд и Тан Хыонг из Ned Davis Research. "Хотя возможны новые толчки, трейдеры, похоже, переходят к следующему этапу после первоначального землетрясения, вызванного распутыванием операций с йеной".

Несмотря на большее спокойствие, инвесторы все еще на нервах, чувствительны к экономическим данным, в ожидании следующего заседания Федеральной резервной системы в сентябре, говорит Джеффри Строуман, старший вице-президент Segal Marco Advisors. ФРС проанализирует индекс личных расходов на потребление за июль, а также данные о занятости и других инфляционных показателях за август перед объявлением своего следующего решения по политике 18 сентября.

Трейдеры делают ставки на снижение процентной ставки в сентябре, но некоторые официальные лица центрального банка недавно указали на то, что они ждут и смотрят. Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик на прошлой неделе сказал, что хотя инфляция в последнее время замедлилась, он хочет увидеть больше прогресса в снижении цен.

"Нам нужно убедиться, что тренд реальный", - сказал Бостик на конференции, проведенной Американским колледжем финансовых услуг. "Я готов подождать, но [снижение ставки] произойдет".

Последние данные этой недели сигнализируют о том, что инфляция действительно замедляется. Цены на потребительские товары выросли на 2,9% за 12 месяцев, закончившихся в июле, впервые с марта 2021 года опустившись ниже 3%, согласно данным Бюро трудовой статистики. Также замедлились рост цен на оптовом уровне.

Последний отчет о розничных продажах принес хорошие новости. Продажи в розничных магазинах США выросли на 1% в июле по сравнению с предыдущим месяцем, что намного выше ожиданий экономистов. Это свидетельствует о том, что американский потребитель, ключевой оплот американской экономики, остается устойчивым.

Последний спурт экономических данных открыл путь для снижения ставок в сентябре, но непонятно, насколько ФРС снизит ставки - на четверть или на полпроцента. Трейдеры сократили свои ожидания снижения ставки на полпроцента в сентябре до 30% с 51% на прошлой неделе, согласно инструменту CME FedWatch.

Индекс Russell 2000, который отслеживает показатели американских малых компаний, вырос на 2,5% на этой неделе, поскольку трейдеры делают ставки на то, что ФРС снизит ставки в сентябре. Малые компании, как правило, хорошо себя показывают после первого снижения ставки цикла ФРС.

Но перед заседанием ФРС председатель Джером Пауэлл должен выступить с речью на экономическом саммите в следующую неделю в Джексон-Хоул, штат Вайоминг. Пауэлл использовал саммит в прошлом, чтобы намекнуть на следующее решение ФРС по политике.

Это иногда приводило к резким колебаниям на рынках. После прошлогодней речи акции колебались, прежде чем завершить сессию умеренно выше. В 2022 году они резко упали, когда Dow упал более чем на 1000 пунктов после того, как Пауэлл предупредил о предстоящих болях от более высоких ставок.

В других новостях, цены на нефть упали на этой неделе после того, как Организация стран - экспортеров нефти снизила свой прогноз роста мирового спроса на нефть tanto для 2024, как и для 2025 года. Группа теперь ожидает, что спрос вырастет на 2,11 миллиона баррелей в день в 2024 году, что ниже предыдущего прогноза в 2,25 миллиона баррелей в день, ссылаясь на ослабление ожиданий в Китае.

В корпоративных новостях акции Starbucks взлетели на 26,4% на этой неделе после того, как компания объявила во вторник, что CEO Лакман Нарасимхан уходит в отставку с immediatly, его должен Replace в следующем месяце Брайан Никкол из Chipotle. Никкол помог превратить сеть буррито после кризиса с E. coli в 2018 году, который привел к Hospitalization 22 человек.

Акции Walmart выросли на 7,7% на этой неделе после того, как они объявили, что продажи в США в магазинах, открытых не менее года, выросли в прошлом квартале, а операционная прибыль резко возросла. Акции Home Depot упали на 2,2% после того, как компания снизила свои ожидания по продажам в квартальном отчете во вторник. Компания также предупредила, что потребители сокращают расходы на проекты по благоустройству дома.

Эта история развивается и будет обновляться.

Несмотря на положительные рыночные тренды, некоторые инвесторы по-прежнему осторожны и пристально следят за индикаторами, такими как показатели инфляции и потребительские расходы. Они надеются на снижение процентной ставки в сентябре, чтобы стимулировать экономику и гарантировать дальнейший рост бизнеса.

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