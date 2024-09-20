Акции подскочили в четверг после значительного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Технологические акции взлетели: акции Nvidia выросли на 4%, акции Tesla увеличились на 2,6%, акции Meta Platforms выросли на 2%, а акции Apple выросли на 2,2%.

Сектор технологий празднует: S&P 500 вырос на 1,6%, преодолев отметку в 5700. Dow вырос на 537 пунктов, или 1,3%. Nasdaq Composite прибавил 2,3%.

Решительный шаг ФРС: В среду Федеральная резервная система снизила процентные ставки на полпроцента. Это было первое снижение ставок с начала пандемии COVID-19 и снизило ставки с 23-летнего пика. Размер снижения был больше, чем ожидалось некоторыми инвесторами.

Две стороны большего снижения: хотя снижение ставок может облегчить давление на компании и частных лиц, потенциально замедляя потери рабочих мест, оно также может стимулировать инфляцию, потенциально сводя на нет некоторые достижения в борьбе с необоснованным ростом цен.

Смена фокуса ФРС: Недавнее действие Федеральной резервной системы свидетельствует о смене фокуса с контроля инфляции на стимулирование занятости в соответствии со своим двойным мандатом. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что состояние рынка труда и экономики стабильно. Однако он предупредил, что рынок труда не так силен, как был до пандемии COVID-19.

Полис страхования против ослабления рынка труда: Рональд Темпл, главный стратег рынка в Lazard, заявил, что шаг ФРС был «полисом страхования против дальнейшего ослабления рынка труда».

Турбулентность на рынке: В последние месяцы акции испытывали волатильность, колеблясь между резким падением и рекордными максимумами, в том числе из-за опасений, что ФРС откладывает снижение ставок и риск экономического спада. Несмотря на давление в июле, ФРС воздержалась от снижения ставок.

Предупреждение Пауэлла: Пауэлл предупредил инвесторов, что они не должны ожидать, что полупроцентное снижение станет нормой для будущих снижений ставок. В недавнем экономическом прогнозе официальные лица прогнозировали дальнейшие снижения ставок в 2024 году, что больше, чем одно снижение, прогнозированное ранее в этом году. Центральные банкиры ожидают, что уровень безработицы вырастет до 4,4% в этом году по сравнению с августовским уровнем 4,2%.

Подъем золота: В другом месте фьючерсы на золото выросли, приблизившись к рекордному максимуму, достигнутого в среду.

Эта история развивается и будет обновляться.

Вклад в этот отчет внес Брайан Мена из CNN.

Бизнес и инвесторы могут увидеть улучшение финансовых условий благодаря снижению процентных ставок Федеральной резервной системой, что потенциально может стимулировать расходы и инвестиции в сектор технологий. Этот шаг также может побудить больше венчурных капиталистов инвестировать в многообещающие стартапы в сфере технологий.

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