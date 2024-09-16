Акции Оилмульти обещают.

Цены на нефть и отопление снова существенно снизились. Это хорошая новость для водителей и потребителей, но плохая для производителей нефти. Однако, возможно, худшее уже позади для них, так как их перспективы улучшаются.

Цена Brent Crude Oil упала ниже $70 за баррель (159 литров) в сентябре, что не происходило уже около трех лет. С более доступными топливными ценами водители могут вздохнуть с облегчением, а наполнение мазутных котлов в начале отопительного сезона не ударит по карману.

С первого взгляда низкая цена на нефть кажется необычной. Ведь ОПЕК+ планировала завершить текущее сокращение производства осенью. Однако они продлили его на два месяца до декабря, чтобы поддержать цены. Большие страны ОПЕК+, такие как Саудовская Аравия и Россия, сильно зависят от продажи нефти для финансирования своих государственных бюджетов и поэтому нуждаются в более высоких ценах. Меньше предложения обычно ведет к более твердым ценам.

Еще одним сюрпризом низкой цены на нефть является то, что США, которые имеют крупнейшие в мире запасы нефти, обычно видят падение цен, когда предложение превышает спрос, что приводит к избытку предложения, поступающего на хранение. Однако в настоящее время происходит обратное. Запасы сокращаются, что указывает на дефицит предложения.

Существует несколько объяснений этому необычному развитию. Во-первых, влияние ОПЕК в последние годы ослабевало. Картель нефтедобывающих стран сейчас производит примерно столько же "черного золота", сколько и в начале 1970-х годов. В то время как с тех пор спрос вырос, так же выросло и предложение, в частности, от США, которые теперь экспортируют нефть благодаря технологии фracking. Другие страны, такие как Канада, Бразилия, Норвегия и Гайана, также увеличили свою добычу. Вместе они могли бы увеличить свою добычу на 1,8 миллиона баррелей в день к концу следующего года, что составляет более 1,5 процента от мировой добычи. В отличие от этого, спрос растет примерно на один процент в год.

Кроме того, добыча нефти в Ливии потенциально может возобновиться, согласно агентству Блумберг. Страна была разделена на две с 2014 года, когда запад и восток спорили о контроле над центральным банком, который также управляет энергетическими доходами. Это привело к временному прекращению добычи нефти. Если это будет решено, на мировой рынок может хлынуть гораздо больше нефти.

Слабый спрос из Китая

Однако сильное предложение сталкивается с относительно слабым спросом. В отличие от США, где экономика все еще процветает, Китай борется с устойчивой экономической слабостью. Китай является вторым по величине потребителем нефти после США. Падение цен на недвижимость и фондовые рынки в Китае привело к значительным финансовым потерям среди китайских потребителей, что означает, что у них меньше денег на потребление. Меньшее потребление также означает меньший спрос на нефть.

Возможный перелом тренда

Однако, возможно, дно для "черного золота" уже достигнуто, и цены могут начать расти снова в ближайшее время. Ведь США планировали пополнить свои запасы по цене $70 за баррель, что примерно соответствует текущей цене сорта WTI.

Кроме того, ожидается, что глобальная экономика вырастет более чем на три процента в этом году, несмотря на слабость экономики Китая. Это должно привести к общему увеличению спроса. Пик глобального спроса на нефть предсказывался годами, но он все еще растет ежегодно.

Однако дополнительное предложение ограничено, особенно для западных нефтяных компаний. Из-за растущих регуляций и запретов они в последние годы инвестировали недостаточно в поиск и разработку новых запасов. Некоторые деньги ушли в возобновляемые источники энергии или акционерам.

Крупные нефтяные компании платят высокие дивиденды и масштабно выкупают свои собственные акции. Это делает их особенно привлекательными в периоды снижения процентных ставок, когда облигации представляют собой менее сильную конкуренцию. Эта тенденция вряд ли изменится в ближайшие годы. Точка безубыточности для Exxon, Chevron и других находится между $40 и $45 за баррель нефти. Даже на текущем уровне цен они генерируют существенные прибыли, которые могут быть распределены среди акционеров.

Вопрос на 25 000 евро

Распределение более крупных сумм денег, таких как 25 000 евро, по разным классам активов зависит от профиля риска инвестора. Акции предлагают самые высокие долгосрочные доходы, но они более волатильны, чем другие инвестиции. Доля 40-60 процентов может показаться разумной, диверсифицированной в международном масштабе и инвестированной в акции, выплачивающие дивиденды, такие как нефтяные компании. Золото должно быть весовым в размере 5-10 процентов для хеджирования рисков. Также должны быть включены ликвидные активы, такие как 10 процентов, чтобы воспользоваться потенциальными возможностями входа во время падения цен. Остальной капитал можно инвестировать в рынки облигаций.

О авторе: Михаэль Виттек возглавляет управление портфелем в независимом фонде управления активами Альбрехт, Китта & Ко. в Гамбурге и несет ответственность за инвестиционную стратегию здесь.

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Несмотря на текущие низкие цены на нефть, возможности инвестирования в нефтяные компании все еще могут быть привлекательными из-за их высоких дивидендных выплат и обратного выкупа акций, особенно в периоды снижения процентных ставок. Точка безубыточности для крупных нефтяных компаний, таких как Exxon и Chevron, находится около $40-$45 за баррель, что означает, что они все еще могут генерировать существенные прибыли на текущих уровнях цен. Таким образом, доля 40-60 процентов в международных акциях, выплачивающих дивиденды, таких как нефтяные компании, может быть разумной частью диверсифицированного инвестиционного портфеля с профилем риска 40-60 процентов.

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