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Акции начинают год исключительно, напоминая 1997 год во время президентства Билла Клинтона.

Крупное нарушение работы порта угрожает хрупким поставкам данной страны. Федеральная резервная система спешно пытается предотвратить рост уровня безработицы. Между тем приближается кульминация президентских выборов.

 and  Melissa Williams
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После триумфального сентября Уолл-стрит начинает знаменитый слабый месяц октября с нисходящим...
После триумфального сентября Уолл-стрит начинает знаменитый слабый месяц октября с нисходящим движением.

Акции начинают год исключительно, напоминая 1997 год во время президентства Билла Клинтона.

Инвесторы продолжают демонстрировать неуклонный оптимизм, толкая американский фондовый рынок в неизведанные воды. На данный момент в 2024 году индекс S&P 500 установил 43 новых исторических максимума. Последнее достижение в понедельник подняло индекс на 20,8% за год, что является самым сильным стартом года с 1997-го, в разгар бума доткомов при президенте Билле Клинтоне.

Этот успех можно объяснить растущим оптимизмом в отношении возможной мягкой посадки американской экономики.

Главный глобальный рынок стратег Invesco Кристена Хупер называет "впечатляющим" текущее состояние рынка, связывая это с "стойкостью" американской экономики и ожиданием возможных снижений ставок со стороны ФРС.

Однако есть и поводы для беспокойства. Октябрь, исторически слабый месяц, начался с пессимизма.

Уолл-стрит начала октябрь на неблагоприятной ноте, когда акции упали в результате предупреждений из Белого дома о возможном скором ракетном ударе со стороны Ирана, что спровоцировало рост цен на нефть.

Михаил Блок, сооснователь и операционный директор AgentSmyth, сказал: "Иранский отчет - это то, что пугает всех сейчас".

Технологический сектор также пострадал, когда акции, такие как Nvidia, упали из-за опасений, что мощный тайфун, движущийся к Тайваню, может нарушить поставки чипов с острова.

Несмотря на эти опасения, общее настроение на Уолл-стрит резко улучшилось за последние два месяца.

Плохой отчет о занятости в начале августа вызвал страх перед рецессией и привел к тому, что рынки рухнули, когда популярные торговые стратегии провалились. Однако рынки быстро восстановились, установив новые рекорды.

Индекс страха и жадности, который ведется CNN, в понедельник вошел в зону "экстремальной жадности", указывая на значительное изменение по сравнению с "экстремальным страхом" в августе.

По словам Блока, основная проблема сейчас - страх упустить возможность, или FOMO.

"Есть страх упустить ралли, и это стимулирует много активности", - сказал Блок.

Прогнозы о рецессии неоднократно опровергались.

Несмотря на опасения, что американские потребители достигли своих финансовых пределов из-за растущих расходов на жизнь и процентных ставок, потребительские расходы продемонстрировали удивительную стойкость. Это важно, поскольку потребительские расходы являются основным двигателем американской экономики.

ФРС подчеркнула свою приверженность поддержанию рынка труда. Крупное снижение процентных ставок, объявленное центральным банком в прошлом месяце, было в основном направлено на предотвращение дальнейшего роста показателей безработицы.

"Люди продолжают говорить, что другой кризис ударит по потреблению - но этого не произошло. Потребление в США по-прежнему прочное", - сказал Блок.

Бизнес активно инвестирует в благоприятном экономическом ландшафте, стимулируемый оптимизмом в отношении возможной мягкой посадки американской экономики. При этом есть опасения по поводу возможных нарушений, таких как геополитическая напряженность и природные катаклизмы, которые могут повлиять на решения об инвестировании.

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