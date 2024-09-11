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Акции Дональда Трампа в секторе социальных сетей испытывают значительное снижение после его неприятного дебатов.

Уолл-стрит, похоже, реагирует так, как если бы Дональд Трамп потерпел поражение на дебатах во вторник вечером.

 and  Elizabeth Wells
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Трамп ранее посетил Центр Конституции нации в Филадельфии 10 сентября, расположенный в городе...
Трамп ранее посетил Центр Конституции нации в Филадельфии 10 сентября, расположенный в городе Филадельфия.

Акции Дональда Трампа в секторе социальных сетей испытывают значительное снижение после его неприятного дебатов.

Инвесторы быстро раскритиковали медиа-предприятие Трампа после плохо принятой им дебатной выступления. Другие так называемые инвестиции, связанные с Трампом, такие как биткоин и Coinbase, показали обратную динамику в среду, в то время как облигации и азиатские валюты праздновали. Кроме того, фонды, ориентированные на солнечную энергию и другие чистые энергоактивы, показали значительный рост.

Акции Trump Media & Technology Group упали на 10% на предрыночных торгах в среду, что указывает на потенциальное открытие на самом низком уровне с тех пор, как компания, стоящая за Truth Social, стала публичной в конце марта.

Острый спад напрямую связан с дебатами ABC, в ходе которых вице-президент Камала Харрис успешно сорвала выступление Трампа.

В отличие от этого, акции Trump Media отреагировали на плохое выступление президента Байдена на дебатах CNN 28 июня, когда они сначала резко выросли на 10%, но в итоге закончились в минусе.

Trump Media часто служит платформой для трейдеров, чтобы спекулировать на политическом успехе Трампа и его потенциальном возвращении в Белый дом.

Мэттью Таттл, CEO Tuttle Capital Management, сказал CNN в среду: "Рынок, кажется, считает, что она выиграла дебаты". Он ссылался на сдвиги, благоприятствующие Харрис, в ставках на рынке после дебатов.

Трамп не только основной акционер Trump Media; он также самый популярный пользователь Truth Social, основного продукта компании. Его тикер - "DJT".

Таттл продолжил: "Если он проиграет, он продаст, и DJT упадет до $1. Если он выиграет, он не продаст, и DJT имеет потенциал для роста".

Ограничения на продажу, запрещающие Трампу продавать свои 114,75 миллиона акций в Trump Media, истекают позже в этом месяце. Расторжение соглашения о заморозке позволяет Трампу продать часть своих акций, но эксперты считают, что ему будет почти невозможно быстро избавиться от большинства или всех своих акций без значительного влияния на цену акций.

Майкл Блок, главный стратег и сооснователь AgentSmyth, сказал CNN, что падение Trump Media в среду, похоже, косвенно связано с дебатами.

"Так как у DJT нет прибыли и других количественных метрик, он не типичный рост или ценностный инвестиционный актив для инвесторов", - объяснил он в электронном письме. "DJT - это инвестиция в историю, и, возможно, инвесторы не были довольны историей, которую Трамп представил во время дебатов".

Цена акций Trump Media выросла в дни, предшествовавшие дебатам, на 9%.

Однако в более широком контексте акции в последнее время серьезно пострадали, потеряв примерно половину своей стоимости с тех пор, как Байден выбыл из президентской гонки в июле. Владелец Truth Social упал до самого низкого уровня с момента его дебюта в марте прошлой недели.

Стоимость доли Трампа в компании резко упала с $6,2 миллиарда 9 мая до $1,8 миллиарда на основе цены на предрыночных торгах в среду.

Инвесторы могут пересмотреть свои бизнес-стратегии с Trump Media & Technology Group, учитывая отрицательное влияние выступления на дебатах на его акции. Это может потенциально привести к сокращению возможностей для инвестиций в компанию.

После дебатов может произойти сдвиг в инвестиционных стратегиях в сторону других многообещающих проектов, поскольку инвесторы проявляют меньше энтузиазма к инвестициям, связанным с Трампом.

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