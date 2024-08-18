Актрисы Керри Вашингтон и Минди Калинг, наряду с другими известными людьми, были назначены ведущими Национального конгресса Демократической партии.

В соответствии с первоначальным сообщением CNN, каждый знаменитость будет возглавлять одну ночь четырехдневного мероприятия, действуя как ведущий наградного шоу, начиная с вступительной речи и появляясь время от времени для помощи в навигации по программе.

Голдвин возглавит первый слот в понедельник, за ним последует Наварро во вторник, Кэлинг в среду, а Вашингтон завершит мероприятие в четверг, где вице-президент Камала Харрис официально примет демократическую номинацию.

Все четыре ведущих имеют историю поддержки Демократической партии, даже публично выступая за кандидатов.

Вашингтон, известная своей политической активностью в Голливуде, возглавляет собственную политическую некоммерческую организацию Influence Change, призывая коллег-артистов продвигать гражданское участие. Она сыграла решающую роль на третьем дне ДНС 2020 года и также выступила на ДНС 2012 года. Актриса и активистка, которая сыграла роль политического фиксера в "Скандале" Шонды Раймс, также возглавила ДНС 2012 года.

Соратник Вашингтона по "Скандалу" Голдвин исполнил роль президента в драматическом сериале ABC. Кроме своих актерских начинаний, Голдвин является активистом, который выступал за демократические причины. Он поддержал президентскую кампанию Хиллари Клинтон в 2016 году. Ранее этим летом, до того, как президент Джо Байден принял решение не баллотироваться на второй срок, Голдвин принял участие в мероприятии по правам репродукции с кампанией переизбрания Байдена.

Кэлинг и Харрис сотрудничали над видеороликом с приготовлением еды в 2019 году, создавая масала доса, южноиндийское блюдо. В видео Кэлинг и тогдашний сенатор Харрис говорили о своем общем индийском наследии. Видео вновь привлекло внимание в последнее время после поста бывшего президента Дональда Трампа в социальных сетях, пытавшегося оспорить расовую идентичность Харрис.

Наварро, республиканка, поддерживала демократических кандидатов в течение десяти лет со времен вступления Трампа в политику. Наварро, телеведущая и политический стратег, вносящий вклад в CNN и со-ведущая ABC’s "The View", призналась, что впервые проголосовала за демократа в 2016 году, поддержав кампанию Клинтон против Трампа. Наварро выражает свою поддержку Харрис.

В последнее время знаменитости показали свою поддержку кампании Харрис. Присутствие Голливуда на предыдущих демократических конвенциях было примечательным, но популярность Харрис вызвала сравнения с поддержкой сообщества развлечений бывшего президента Барака Обамы.

Несмотря на то, что кампания Харрис приветствует поддержку знаменитостей, источник, близкий к планам конвенции, сообщил, что основное внимание будет уделено настоящим американским людям и их заботам. Тем не менее, путем сотрудничества с известными звездами кампания планирует усилить свою позицию с помощью их преданных фанатов.

Кроме знаменитостей, ДНС также примет политических тяжеловесов. Обамы и Клинтоны выступят с речами, а Байден откроет конвенцию призывом избрать Харрис.

Четыре ведущих, Голдвин, Наварро, Кэлинг и Вашингтон, используют свою платформу в развлечениях для продвижения своих политических убеждений и поддержки демократических кандидатов. Участие Голдвина в мероприятиях по правам репродукции и руководство Вашингтона Influence Change являются яркими примерами этого сочетания развлечений и политической активности.

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