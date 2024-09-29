Актриса Ребел Уилсон выйдет замуж за своего сказочного очарователя Диснея.

Ребел Уилсон, известная австралийская актриса, недавно сыграла свадьбу со своей партнершей Рамоной Агрумой в чарующем местечке Сардиния, Италия. Как сообщает знаменитый американский журнал "People", две женщины обменялись клятвами в субботу.

Два года назад, в июне 2022 года, они смело объявили о своих отношениях миру. Уилсон поделилась селфи пары в Instagram с трогательной подписью: "Я думала, что ищу своего принца из Диснея... но, возможно, мне всегда нужна была принцесса из Диснея". Романтическое предложение последовало на День святого Валентина 2023 года прямо перед замком Спящей красавицы в Диснейленде в Калифорнии.

Их свадьба, скорее всего, была такой же волшебной, как и их любовная история. Италия занимает особое место в сердцах пары, так как это было место, где они провели свой первый отпуск вместе. Недавно объявив о своей любви, Уилсон поделилась милой фотографией пары из сарджинского прибрежного города Порто-Черво, где они провели пятидневный отдых в роскошном отеле Cala di Volpe.

Прежде чем найти любовь с Агрумой, Уилсон связывали отношения с несколькими мужчинами. Она имела интенсивный роман с дизайнером. После того, как они открыто объявили о своей любви в ноябре 2022 года, они стали родителями дочери Ройс Лиллиан через суррогатное материнство. Всего через три месяца они обручились. В интервью на австралийском "Утреннем шоу" Агрума упомянула, как рождение Ройс было трансформирующим опытом для обеих женщин. "Это как начать думать о ком-то другом вместо себя – приоритеты меняются".

Уилсон и Агрума решили отметить свою свадьбу в сестринском заведении "Голливуда" на Сардинии, наслаждаясь чарами так же, как и в их первоначальном итальянском убежище. Их любовная история, корни которой уходят в Диснейленд, казалось, нашла идеальное продолжение в романтичной итальянской обстановке.

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