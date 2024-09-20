Актриса Хейден Панетьер оплакивает гибель своих братьев и сестер.

В феврале 2023 года к сожалению скончался неожиданно Jansen Panettiere. Его сестра Hayden столкнулась с трудностями в принятии его смерти и недавно поделилась своими чувствами о первом году без него в интервью журналу "People". В 35 лет Hayden выразила мнение, что её скорбь никогда не закончится, а будет только расти.

Через полгода после смерти своего брата Hayden Panettiere открыто рассказала в интервью журналу "People" о внезапной смерти своего единственного брата, актёра Jansen Panettiere. Она сказала: "Я всегда буду носить это разбитое сердце. Прошедшие годы не помогут мне справиться с этой потерей".

Она вспоминала о своей роли защитника: "Он был моим единственным братом, и я должна была защитить его от бед. Его смерть была так, как будто я потеряла большую часть себя". Она вспоминала неприятный опыт просмотра фотографий папарацци с частного похоронного ритуала её брата, который усугубил её агорафобию.

"Бесконечный беговой тренажер"

Только через несколько дней после его смерти она стала неузнаваемой. Миниатюрная блондинка объяснила: "Я набрала много веса". Этот быстрый набор веса был побочным эффектом стресса и кортизола в её теле. "Я не чувствовала в себе сил надеть одежду и выйти из дома, но знала, что мне нужно начать двигаться и выходить, иначе я останусь неподвижной". Она описала этот период как "бесконечный беговой тренажер".

С помощью личного тренера она работала над своим физическом и психическом здоровье. "Длительные прогулки были для меня формой терапии". Она нашла светлую сторону своей скорби: "Когда что-то столь трагическое происходит в твоей жизни, это учит тебя не волноваться о мелочах. После того, как ты пережил что-то столь immense, столь глубокое, столь катастрофическое, мало что может тебя больше потрясти".

После смерти своего брата Hayden Panettiere поделилась в интервью, что её скорбь была "бесконечным беговым тренажером", с которого она не могла сойти. Она также сказала: "Я всегда буду носить это разбитое сердце, бесконечный беговой тренажер скорби, независимо от прошедших лет".

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