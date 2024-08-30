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"Актриса из "Короля королев" завершает развод с супругом после двух десятилетий брака"

 and  Mark Rodriguez
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"Актриса из "Короля королев" завершает развод с супругом после двух десятилетий брака"

Леа Реминi, известная по роли в "Короле Queens", и её супруг Анжело Пайган объявили о расставании после 21 года брака в Instagram. "После 28 лет вместе и 21 года в браке мы приняли решение подать на развод", - гласит их заявление. Решение далось нелегко, но они смотрят на него с оптимизмом, признавая, что это лучший шаг для обоих.

Они признают сложность перехода к новому этапу, но благодарны за их общую историю. "У нас много всего нужно уладить, переходя к нашей новой реальности - мы все еще связаны во многом, но отделены в других аспектах".

В своем заявлении они объяснили причину своего расставания. "Мы были близки так долго. Мы продолжаем отмечать праздники вместе, наслаждаться любимыми шоу вместе и оставаться единой семьей. Так почему же сейчас?" Несмотря на сильную связь, их отношения изменились. Они изменились со временем, приспосабливаясь к ролям, которые больше не подходили им идеально.

Вместо того, чтобы оплакивать конец своего брака, Реминi и Пайган празднуют его долговечность. "С нашей точки зрения, брак, продлившийся 21 год и оставивший прекрасные воспоминания, особенно в воспитании нашей замечательной дочери, - это достижение, достойное празднования".

Они хотели быть открытыми и честными в своем заявлении, учитывая их предыдущее публичное разделение своей семейной жизни в социальных сетях. "Мы отправляемся в эту неизведанную территорию вместе с вами, переходя к следующему этапу нашей жизни публично". Они сопроводили свое объявление коллажем с фотографиями из прошлого и настоящего.

Реминi и Пайган встретились в кубинском ресторане в Лос-Анджелесе в 1996 году. Они поженились в Лас-Вегасе в июле 2003 года, а их дочь София, которой сейчас 20 лет, родилась в следующем году. Их свадьба и рождение дочери были запечатлены в собственном реалити-шоу.

После того, как Реминi и Пайган годами делились своей семейной жизнью публично, они решают объявить о своем разводе в Instagram. Несмотря на то, что они снимали свою свадьбу и рождение дочери для реалити-шоу, они по-прежнему наслаждаются просмотром телешоу вместе.

Изменение ролей Реминi и Пайган в их отношениях привело к решению подать на развод, но они благодарны за долговечность своего брака, особенно за воспоминания, созданные вместе при воспитании их дочери.

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