- "Актриса из "Короля королев" заканчивает двадцатилетний брак с супругом"

Леа Реминi, известная по роли в "Короле Квинса", и её муж, Анжело Пagan, известный своим пением и актёрской игрой, решили расстаться после 21 года брака. Они давно задумывались об этом и подходят к этому оптимистично, считая это лучшим решением для обоих, как они объявили в соцсетях.

Они празднуют долголетие своего брака и богатые воспоминания, особенно связанные с воспитанием их дочери. "Для нас этот брак был настоящим успехом", - сказали они.

Они планируют продолжать делиться своей жизнью, надеясь показать другим, что расставание или окончание отношений не равносильно провалу. Реминi и её семья всегда были открыты для публики, делясь своей личной жизнью и карьерой в реалити-шоу.

Борьба Леа Реминi против Scientology

Карьера Леа Реминi в шоу-бизнесе началась в 80-х годах с ролей в различных телешоу. С 1998 по 2007 год она стала мировой знаменитостью в роли Карри Хэффернан, секретаря в комедийном сериале "Король Квинса", который также был популярен в Германии, показываясь на каналах, таких как RTL II. Она снялась в комедийных фильмах, таких как "Старая школа" и "Горничная в Манхэттене", вместе с Дженнифер Лопес.

Много лет Реминi была связана с Scientology, присоединившись к ней через свою мать. Однако в 2013 году она публично ушла из этой организации. Впоследствии, в документальном сериале "Леа Реминi: Scientology и последствия" (2016-2019), она поделилась историями бывших членов о их опыте с Scientology.

В прошлом году она подала в суд на организацию, обвинив её в преследовании, запугивании, слежке и клевете. Реминi заявила, что Scientology не смогла её подавить.

Несмотря на расставание, Леа Реминi и Анжело Пagan могут продолжать работать вместе, учитывая их общий опыт в шоу-бизнесе, как это было в "Короле Квинса".

В одном из эпизодов "Леа Реминi: Scientology и последствия" она рассказала о своих трудностях с Scientology, тема, которая нашла отклик у зрителей и продемонстрировала её храбрость в борьбе против организации.

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