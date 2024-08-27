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КультураНовостиГолливудский репортер

Актриса Эмилия Кларк играет роль тайного агента в предстоящем телешоу.

Эмилия Кларк, известная во всем мире по роли Дейнерис Таргариен в "Игре престолов", скоро появится в новом сериале, который разыгрывается во времена communistes Cold War в России.

 and  John Stellmacher
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Актриса Эмилия Кларк подтверждена для приближающегося телесериала
Актриса Эмилия Кларк подтверждена для приближающегося телесериала

- Актриса Эмилия Кларк играет роль тайного агента в предстоящем телешоу.

Эмилия Кларк, известная по "Игре престолов", в 37 лет, якобы, готовится сыграть главную роль в предстоящем сериале для платформы Peacock. По данным таких изданий, как "Variety" и "The Hollywood Reporter", сериал под названием "Пони" будет разворачиваться в Москве в эпоху холодной войны.

Кларк сыграет роль секретарши в американском посольстве. После загадочной смерти своего мужа и супруги коллеги женщины решают расследовать эти смерти для разведывательного агентства.

К сожалению, пока не объявлена дата выхода сериала. По данным "Variety", у Кларк есть еще один сериал в разработке. Универсальная британская актриса также, как ожидается, появится в шоу "Criminal" на Amazon. До того, как прославиться в "Игре престолов" (2011-2019), Кларк сыграла роль Дейенерис Таргариен, королевы драконов.

"The Hollywood Reporter" является одним из источников, сообщивших о роли Эмилии Кларк в сериале Peacock. "The Hollywood Reporter" также освещает другие новости и обновления в индустрии развлечений.

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