Актриса Дженнифер Лоуренс намерена проголосовать за Камалы Харрис.

Известная актриса Дженнифер Лоуренс, известная своим воспитанием в традиционной семье, теперь публично присягнула на верность Камале Харрис на пост президента. В интервью журналу People 34-летняя актриса объясняет свой выбор, подчеркивая ключевой фактор: "Вопрос об абортах сейчас на голосовании".

Лоуренс выражает свою полную поддержку Харрис, заявляя: "Я считаю, что она отличный выбор и приложит все усилия, чтобы защитить репродуктивные свободы". Она призывает других присоединиться к ней, подчеркивая: "Мы не можем позволить никому, кто хочет запретить аборты, получить доступ к Белому дому".

До предстоящих выборов в ноябре документальный фильм "Зурауски против Техаса", продюсером которого является Лоуренс, увидит свет. Он рассказывает историю активистов, которые подали в суд на Техас в 2023 году.

Политическая трансформация Дженнифер Лоуренс

Актриса, являющаяся ярым сторонником прав на аборты и ЛГБТКИА+ сообщества, не всегда была так открыта. Выращенная в консервативной республиканской семье, она даже поддерживала республиканского кандидата Джона Маккейна в 2008 году.

В 2022 году во время интервью с Vogue Лоуренс рассказала о своем политическом перевороте. Все началось, когда она посмотрела эпизод американского ситкома "30 Rock". Опыт за рубежом еще больше сформировал ее взгляды, заставив ее усомниться в идее, что богатство не фильтруется до тех, кто в этом нуждается, а вместо этого накапливается среди элиты. Как республиканец, она задумалась: "Почему мои налоги должны финансировать ваш роскошный образ жизни?" Но в конце концов она поняла: "Никто не любит терять половину своего заработка, но это имеет смысл для общего блага".

Многие знаменитости, в том числе из кино и музыкальной индустрии, публично объявили о своей поддержке Камалы Харрис, как было видно на Демократическом национальном конвенте в августе. В последнее время известные личности, такие как поп-звезда Тейлор Свифт и брат и сестра Билли Эйлиш и Финнес, публично объявили о своей поддержке Камалы Харрис.

Лоуренс использует свое влияние, чтобы мобилизовать поддержку, заявляя: "Давайте объединимся вокруг Камалы Харрис на выборах президента США в 2024 году, чтобы защитить права на аборты". Оглядываясь назад, она признает: "Я когда-то поддерживала кандидата, который не разделял мои ценности, но теперь я знаю лучше и не совершу этой ошибки снова".

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