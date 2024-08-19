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Актриса Дэниелл Фишел из "Мальчика встречает мир" раскрывает свой диагноз рака молочной железы.

Используя уроки, извлеченные из опыта других, Даниэль Фишел объявила о своем диагнозе рака груди

 and  Alex Stellmacher
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Актриса Дэниелл Фишел из "Мальчика встречает мир" раскрывает свой диагноз рака молочной железы.

На недавнем эпизоде своего подкаста "Подкаст встречает мир", который она ведёт вместе с Уиллом Фридлом и Райдером Стронгом, бывшая звезда "Подруги Дилана" поделилась личной новостью. Она объявила, что у неё диагностировали DCIS, что расшифровывается как внутрипротоковая карцинома in situ, форму рака груди на ранней стадии. Согласно Breastcancer.org, DCIS является формой рака груди на самой ранней стадии.

Фишель, 43 года, ставшая знаменитой благодаря роли Топанги Лоуренс в ситкоме 90-х, рассказала, что у неё диагностировали высокостепенный DCIS с микроинвазией. Этот тип DCIS увеличивает риск развития инвазивного рака груди в будущем, и примерно 20-25% новых диагнозов рака груди в США приходится на DCIS.

Тем не менее, Фишель звучала оптимистично в отношении своего диагноза. Она рассказала, что будет проходить операцию по удалению DCIS и последующее лечение. Она также добавила, что в последние дни ей пришлось принять много важных решений.

Фишель initially планировала сохранить свой диагноз в секрете, но была вдохновлена словами автора Гленн Дойл "самое большое обучение происходит в самом начале истории или в самой грязной середине истории". Фишель поверила, что поделившись своим опытом, она может помочь другим, и решила выйти на публику.

Кроме того, Фишель приписала своё раннее диагностирование своевременным действиям. Она отметила, что только потому, что она назначила ежегодную маммографию в тот же день, когда получила напоминание в виде текстового сообщения, она смогла обнаружить рак на самой ранней стадии.

Наконец, Фишель упомянула о том, что вернётся к своей роли в спин-оффе "Девушка встречает мир", который выходил с 2014 по 2017 год. Она замужем за продюсером Дженсеном Карпом и является матерью двоих детей.

В свете своего диагноза Фишель решила использовать свою платформу для развлечений, чтобы повысить осведомлённость о важности регулярных скринингов груди. Её надежда состоит в том, чтобы поделиться своим опытом и побудить других серьёзно относиться к своему здоровью.

После операции Фишель планирует продолжить свою актёрскую карьеру, сосредоточившись на продвижении позитивных сообщений и поощрении заботы о себе через развлекательный контент.

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