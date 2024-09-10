Активные поиски продолжаются после инцидента с перестрелкой в Кентукки, близ автомагистрали 75, в результате чего пострадали пять человек, согласно заявлению властей.

Все пятеро пострадавших в настоящее время находятся в стабильном состоянии, и правоохранительные органы активно разыскивают единственного стрелка, как сообщил дежурный по связям с общественностью Управления шерифа Лаурелл-Конти, Гилберт Аккиардо, CNN.

Ситуация с активным стрелком произошла недалеко от межштатной автомагистрали I-75, примерно в 9 милях к северу от Лондона, где, как сообщается, было ранено несколько человек, согласно Управлению шерифа Лаурелл-Конти.

Депутаты обнаружили девять автомобилей, в которые стреляли, tanto в северном, как и в южном направлении, и заявили, что все пятеро раненых были ранены выстрелами, как сообщил Аккиардо CNN.

Полицейское управление Лондона классифицировало 32-летнего Джозефа А. Коуча как возможного подозреваемого, которого считают "вооруженным и опасным". Он описывается как белый мужчина ростом около 178 см и весом около 69 кг, согласно правоохранительным органам.

Мэр Лондона Рэндалл Уэддл заявил в субботнем вечернем видеообновлении, что у них есть примерное представление о районе, где может находиться этот человек, но он не стал раскрывать подробности.

Лондон, Кентукки, находится примерно в 129 км к югу от Лексингтона.

Полицейское управление просит людей связаться со своим центром вызова 911 с любой информацией о местонахождении или местоположении этого человека.

Полицейский штата Кентукки Скотти Пеннингтон объявил через социальные сети, что подозреваемый еще не арестован. Они призывают людей оставаться дома, пока правоохранительные органы продолжают собирать информацию.

Автомагистраль была открыта в субботу вечером после закрытия в течение примерно 3 часов, с выхода 41 до выхода 59, в обоих направлениях, из-за активной стрельбы, согласно пожарной службе Маунт-Вернон.

Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, базирующееся в Луисвилле, сообщает, что оно assists Кентуккийским полицейским штатом и местным правоохранительным органам в их ответе на "критическое происшествие" возле межштатной автомагистрали I-75.

Мэр Уэддл призвал всех, кто находится в пределах городских границ, оставаться бдительными и осознавать свою окружающую обстановку. "Если вы дома, держите двери закрытыми. Я не прошу всех паниковать. В городе нет непосредственной опасности, но пока этот человек или люди находятся на свободе, мы просим всех быть в безопасности", - сказал он.

Уэддл предупредил против необдуманных действий, таких как выход на улицу, чтобы расследовать громкие звуки, так как в районе могут находиться сотрудники правоохранительных органов или первые ответчики. "Если вы думаете, что слышите что-то снаружи своего дома, пожалуйста, не выходите, стреляя. Позвоните в 911".

Недавний инцидент с применением огнестрельного оружия произошел вскоре после массовой стрельбы, в результате которой погибли четверо и ранено девять в средней школе в Виндере, Джорджия. Менее чем за неделю до этого шестеро человек были ранены, когда стрелок атаковал тех, кто ехал по межштатной автомагистрали в районе Сиэтла.

Губернатор Энди Бешир посоветовал избегать района и подтвердил, что правоохранительные органы закрыли межштатную автомагистраль в обоих направлениях на выходе 49. Он выразил поддержку и призвал молиться за людей, вовлеченных в происшествие.

Женщина, путешествующая из Рочестера, Нью-Йорк, в Кnoxville, Теннесси, на межштатной автомагистрали I-75 с другом, поделилась своим шокирующим опытом стрельбы с CNN. Когда они достигли Лондона, она и ее друг услышали странный "громкий шум", который они initially приняли за взрыв шины. Однако, заметив, как грузовик замедляется и съезжает на обочину, и увидев множество полицейских машин, проезжающих мимо с включенными сиренами, они поняли, что стали свидетелями инцидента со стрельбой.

ДиНото также упомянула, что видела несколько шин, разбросанных по межштатной автомагистрали. Они узнали о стрельбе примерно через полтора часа и заметили царапины от краски на задней части своей машины. Она выразила благодарность за свою удачу, несмотря на то, что все еще чувствует себя потрясенной.

Это развивающаяся история и будет обновляться.

CNN's Paradise Afshar, Sara Smart и Sarah Dewberry внесли свой вклад в этот отчет.

Женщина и ее друг, оба путешествующие по межштатной автомагистрали I-75, стали несчастными свидетелями инцидента со стрельбой. Они решили помочь правоохранительным органам, предоставив любую информацию, которой они располагают, в центр вызова 911.

В свете сложившейся ситуации мэр Уэддл призвал жителей оставаться бдительными и держать двери закрытыми, подчеркивая важность безопасности, пока подозреваемый находится на свободе.

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