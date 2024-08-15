- Активисты по климату штурмуют аэропорт Берлина

Активисты климатического движения "Последнее поколение" утром запустили акции протеста в нескольких немецких аэропортах, в том числе в берлинском. По данным полиции Бранденбурга, двое молодых людей в возрасте 21 и 22 года приклеили себя к территории аэропорта ранним утром и были освобождены и задержаны. Аэропорт не сообщал о нарушениях в работе рейсов.

Подобным образом, двое активистов в оранжевых жилетах проникли на территорию аэропортов Штутгарта, Нюрнберга и Кёльна/Бонна.

В Берлине полиция расследует повреждение забора, незаконное проникновение и нарушение закона об авиационной безопасности. Оба активиста известны полиции по похожим правонарушениям. Информация об их поле не предоставлялась.

Около 5:10 утра federal police обнаружили дыру в ограждении аэропорта, но это не повлияло на работу рейсов. Вскоре после этого двух приклеенных активистов нашли возле северной и южной взлетно-посадочных полос. Около 6:30 утра их обоих сняли с помощью пожарной бригады аэропорта. Первые самолеты вылетели по расписанию в 6:00 утра.

"Безопасность воздушного транспорта была всегда гарантирована", - подтвердил представитель federal police. Представитель аэропорта сказал то же самое, заявив, что полеты не были нарушены и возобновились по расписанию в 6:00 утра. "Все идет нормально", - сказала она.

Сперва federal police сообщали, что взлеты и посадки были временно "приостановлены" из-за действий активистов. Позже они уточнили, что не было никаких последствий для воздушного транспорта в течение короткого периода, когда рейсы теоретически не могли происходить.

"Последнее поколение" заявило, что они выражают свой мирный протест, держа плакаты с надписями "Нефть убивает" и "Подпишите договор", не заходя на взлетно-посадочные полосы.

Утром они заявили: "8 храбрых людей сейчас находятся в полиции за то, что они стоят против безумия от ископаемого топлива. Мы отказываемся умирать ради прибылей нескольких". Позже в тот же день они объявили, что всех участников утренних протестов освободили.

Ассоциация аэропортов ADV призвала к жесткому ответу на инциденты, назвав их "координированным актом криминального вымогательства". Они заявили, что это не мирные протесты и призвали немецкий Bundestag быстро принять решение кабинета о ужесточении закона об авиационной безопасности, заявив, "это преступления, которые должны быть последовательно наказаны правоохранительными органами".

Федеральное правительство планирует ужесточить закон об авиационной безопасности в ответ на радикальных климатических активистов и других нарушителей, которые совершают опасные действия в аэропортах. Ключевой аспект - создание нового положения, которое криминализирует "умышленное незаконное проникновение" на территории, такие как рулежные дорожки и взлетно-посадочные полосы, особенно когда это угрожает безопасности гражданской авиации.

Federal police также были проинформированы о подобных инцидентах в аэропортах Штутгарта, Нюрнберга и Кёльна/Бонна, где активисты были в оранжевых жилетах. Несмотря на эти действия, federal police гарантировали, что безопасность воздушного транспорта не была нарушена, как и в Берлине.

Поскольку федеральное правительство планирует ужесточить закон об авиационной безопасности в ответ на радикальных климатических активистов, federal police, скорее всего, сыграют важную роль в применении нового положения против умышленных незаконных проникновений на территорию аэропортов.

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