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Федеральные земли ГерманииНовостиДемонстрация

Активисты-климатологи штурмуют аэропорт BER

Активисты движения 'Последнее поколение' требуют более активной защиты климата и реальных изменений своими действиями. В настоящий момент они протестуют в берлинском аэропорту БЕР.

 and  Max Becker
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Нетология, "Последнего поколения", провела протест в аэропорту Берлин-Бранденбург (БЕР).
Нетология, "Последнего поколения", провела протест в аэропорту Берлин-Бранденбург (БЕР).

- Активисты-климатологи штурмуют аэропорт BER

Инициатива "Последнее поколение" запустила протесты в нескольких городах, в том числе в аэропорту Берлин-Бранденбург. Согласно информации фоторепортера dpa, как минимум двое активистов находятся на южной полосе. В заборе есть дыра. Полиция на месте, а вертолет кружит над головой.

Сначала от аэропорта не поступало никакой информации, но согласно расписанию рейсов, ограничений не было (на 6:30).

По заявлению организации, по двое активистов в оранжевых жилетах безопасности проникли на территорию аэропортов Берлин-Бранденбург, Штутгарт, Нюрнберг, Кёльн-Бонн и Карлсруэ.

Они мирно выразили свой протест, держа плакаты с надписями "Нефть убивает" и "Подпишите договор", сообщила организация в заявлении. "Полоса не была пересечена".

Организация сообщила, что двое активистов проникли на территорию аэропорта Берлин-Бранденбург в оранжевых жилетах безопасности, имитируя демонстрацию с плакатами "Нефть убивает" и "Подпишите договор". Из-за этого инцидента демонстрация в аэропорту Берлин-Бранденбург нарушила обычное расписание на южной полосе.

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