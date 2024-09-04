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ПолитикаНовостиВойна с Израилем

Активистка по климату Грета Тунберг задержана во время палестинской демонстрации

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута

Активистка по климату Грета Тунберг задержана во время палестинской демонстрации

Грета Тунберг, известная активистка климатического движения, часто присоединяется к про-палестинским демонстрациям. В Университете Копенгагена она присоединилась к группе, выступающей за прекращение сотрудничества с израильскими университетами, и была выведена с территории под охраной правоохранительных органов.

Датские газеты "Politiken" и "Ekstra Bladet", а также видео от организаторов протеста в Instagram запечатлели 21-летнюю Тунберг в наручниках, ведущую с территории университета, в головном уборе палестинского кефье. Ее соратники неоднократно скандировали: "Ты не одна!"

Полиция в Копенгагене подтвердила задержание шести протестующих, не уточнив, была ли среди них Тунберг. Задержанные подозреваются в незаконном проникновении, согласно заявлению полиции в Twitter. Сама Тунберг поделилась в Instagram Stories роликами с протеста, объяснив, что они выступают против университета, который проигнорировал их требования, в том числе призыв к институциональному академическому бойкоту. Она имела в виду приостановку всех партнерств КУ с израильскими университетами из-за конфликта в Газе. Эта требование группы "Студенты против оккупации" уже давно. Административные здания и музей университета находятся в центре города, недалеко от знаменитой Большой синагоги Копенгагена.

Получив мировое признание благодаря "Школьному стачке за климат", Тунберг своим одиночным протестом запустила глобальное климатическое движение "Пятницы за будущее". С начала конфликта в Газе в октябре 2023 года шведка неоднократно использовала свой значительный влияние в социальных сетях, чтобы усилить внимание к тяжелому положению палестинского населения в Газе. Тунберг неоднократно задерживали, в основном во время протестов по климатической активизации. В мае она также была силой удалена полицией с митинга против участия Израиля в конкурсе "Евровидение" в южной шведской Мальмё.

Несмотря на свою историю протестов, задержание Тунберг во время университетской демонстрации вызвало дискуссии о возможных последствиях для ее продолжающейся критики "Войны с Израилем". В свете нарастающей напряженности некоторые спекулировали о возможных последствиях для ее будущей климатической активизации.

Под давлением из-за скандала, университет Копенгагена стал центром слухов о возможных дипломатических последствиях для отношений Дании с Израилем, учитывая высокий профиль Тунберг по этому вопросу.

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