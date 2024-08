Активист против китобойного промысла Пол Уотсон продолжает отбывать срок

Паул Уотсон, лидер Sea Shepherd, уже довольно давно находится под стражей в Гренландии. Его захватили во время дозаправки в июле, и сейчас он ждет экстрадиции в Японию. Некоторые люди задаются вопросом, почему мы арестовываем человека, который защищает нашу окружающую среду, вместо того чтобы праздновать его. Об этом заявляет Цирill Гутш, основатель "Parley For The Oceans". После встречи с Уотсоном в 2012 году Гутш основал экологическую организацию "Parley For The Oceans", и учитывая его беспокойство о благополучии Уотсона, он озабочен текущей ситуацией.

Паул Уотсон причалил свой корабль "Джон Пол Деджория" в Нууке и был сразу же арестован 21 июля. Причиной его ареста был международный ордер, выданный японскими властями. Уотсон обвиняется в нападении на японских китобоев и причинении вреда человеку. Его задержание направлено на предотвращение его бегства из страны до принятия решения об возможной экстрадиции в Японию.

Фредериксен закрывает глаза

Уотсон боролся за защиту морской жизни в течение многих лет. Хотя некоторые экологи сомневаются в его агрессивных методах, Гутш уважает усилия Уотсона: "Вместо того чтобы защищать китов от жестокой бойни, датское правительство снабжает полицию и даже военные суда, чтобы защищать китобоев".

Гутш считает непостижимым, что Дания арестовала Уотсона, учитывая, что это не Япония, Франция или Англия. Он утверждает, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен прячется за своего министра юстиции, основной целью которого является предотвращение вмешательства Уотсона в убийство китов возле Фарерских островов.

"Он спаситель"

Гутш не одинок в своих мыслях, многие другие знаменитости поддерживают освобождение Уотсона, в том числе Пирс Броснан.

"Когда умирают океаны, мы умираем", - пишет Броснан в Instagram, цитируя слова Уотсона. Он подчеркивает исключительную стойкость и любовь Уотсона к морской жизни. Как и Гутш, Броснан считает отвратительным, что человека, "который дает голос безмолвным", наказывают за нечто жизненно важное для выживания мира. "Он герой. Защита нашей экосистемы не является преступлением", - подчеркивает Броснан. Гутш следует его примеру, заявляя: "Люди, которые защищают нашу планету, должны праздноваться, а не садиться в тюрьму".

"Фонд капитана Пауля Уотсона" заявляет: "Уотсону было отказано в возможности представить доказательства в свою защиту, в то время как он унижался, подобно уже осужденному преступнику, а не подсудимому, ожидающему суда. Министерство юстиции должно вмешаться немедленно, чтобы прекратить эту абсурдность".

Видео, на котором Уотсон в наручниках и видимо страдая, входит в зал суда в Нууке, показано. Уотсону было отказано в переводчике, несмотря на то, что датское право требует его наличие, и суд отклонил рассмотрение видеодоказательств, показывающих, как японцы фабрикуют доказательства в серии "Войны китов". "Эти видео широко доступны и противоречат обвинениям против него. Если бы они были приняты, они могли бы существенно ослабить дело японских властей", - заявляет фонд.

Фонд обвиняет в нарушении прав Уотсона и выражает серьезные опасения по поводу справедливости суда и его права на справедливое судебное разбирательство. Этот случай, по их мнению, угрожает не только свободе Уотсона, но и устанавливает опасный прецедент для обращения с активистами и защитой индивидуальных прав в случае политически мотивированного преследования.

Обманчивые доказательства

Юридическая команда Уотсона, Юли Стейдж и Йонас Кристофферсен, обратилась в Верховный суд Гренландии, заявив: "Обвинения против Пауля Уотсона основаны на fabriкованных фактах, созданных японскими властями, чтобы помешать его кампании. Уотсон обвиняется в причинении вреда члену экипажа 'Шона Мару', но он не был на палубе, когда водяная пушка ударила по кораблю. Видео далее показывает, как японские члены экипажа чрезмерно используют перечный спрей, что повлияло на их собственные лица. Эти видео доказывают, что Япония фабрикует доказательства, чтобы добиться экстрадиции и осуждения".

На данный момент Уотсон продолжает находиться в заключении в Гренландии, с продлением его содержания под стражей до 5 сентября.

Макрон выступает

Немецкое отделение "Фонда капитана Пауля Уотсона" призвало канцлера Германии Олафа Шольца, министра окружающей среды Стеффи Лемке и министра иностранных дел Аннелену Баerbock присоединиться к международным протестам против содержания Уотсона под стражей и публично выступить за его освобождение и против экстрадиции.

Президент Франции Макрон уже публично выступил против экстрадиции Уотсона. Знаменитые личности, такие как приматолог Джейн Гудолл, режиссер Джеймс Кэмерон и певец Брайан Адамс, выразили свою поддержку Уотсону в социальных сетях.

Те, кто заинтересован в подписании петиции #FreePaulWatson для датского правительства, могут сделать это на сайте freepaulwatson.org.

Исследователи показали, что морские формы жизни значительно страдают от человеческой деятельности в море. Кроме того, продолжающееся содержание под стражей Пауля Уотсона, несмотря на обвинения в fabriковании доказательств, подчеркивает необходимость дальнейшего изучения роли политических мотивов в обращении с экологическими активистами.

