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Актеры Том Хэнкс, MC Hammer и город Окленд выражают свою скорбь по поводу смерти создателя инновации Moneyball.

 and  Ksenia Johnson
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Актеры Том Хэнкс, MC Hammer и город Окленд выражают свою скорбь по поводу смерти создателя инновации Moneyball.

Американская спортивная система может быть суровой, не щадя традиций. Команда может появиться и так же быстро исчезнуть. В настоящее время Окленд оплакивает уход всех своих спортивных команд. С последней игрой "Атлетикс" заканчивается эпоха в Главной лиге бейсбола (MLB) и поп-культуре.

"Окленд Атлетикс" простились со своим долгим домом в MLB, одержав победу. В последней игре на переполненном Окленд Колизеум "Атлетикс" обыграли Техас Рейнджерс со счетом 3:2 перед около 47 000 зрителей. После ухода Рейдерс в НФЛ и Голден Стэйт Уорриорз в НБА Окленд теряет свою третью и последнюю крупную спортивную франшизу в течение пяти лет. С уходом "Атлетикс" значимая часть поп-культуры также прощается.

Некоторые фанаты выразили недовольство владельцами команды, другие держали плакаты, выражающие благодарность или печаль. "Спасибо за воспоминания" было написано на одном плакате, а другой гласил: "Душа Окленда выживет". Еще один плакат просто гласил: "Сегодня плачет бейсбол".

После победы менеджер "Атлетикс" Марк Коцэй отдал дань уважения сотрудникам и фанатам на поле. "Я навсегда благодарен сотрудникам, которые посвятили свою жизнь "Окленд Атлетикс", особенно тем, кто не уходит с нами. Я никогда не забуду вас", - сказал Коцэй: "И всем вам, от имени моего штаба, себя, этой команды, всех бывших игроков и тренеров, всех, кто когда-либо носил зелено-золотой - нет лучших фанатов, чем вы".

Ярость Тома Хэнкса

"Атлетикс" переехали из Канзас-Сити в Окленд в 1968 году и выиграли Чемпионат мира четыре раза в следующие 56 лет. "Когда "Атлетикс" были в Чемпионате мира, мир приходил в Окленд", написал актер Том Хэнкс в электронном письме "The Athletic". Ему было даже не подростком, когда "Атлетикс" переехали в Калифорнию в конце 1960-х годов. "Не Сан-Франциско. Окленд".

Теперь франшиза идет по пути Рейдерс и переезжает в Лас-Вегас, где они должны сыграть свои первые домашние игры в 2028 году. До тех пор команда будет играть в Сакраменто в течение трех лет, примерно в 137 километрах от Колизея в Окленде. Владельцы MLB одобрили переезд в ноябре прошлого года.

В прошлом году Хэнкс уже выражал свое недовольство. Он не смог их остановить. "Сначала Рейдерс, потом Уорриорз переехали в Сан-Франциско, и теперь они хотят выгнать "Атлетикс" из Окленда", сказал он: "Они должны пойти в ад".

Как Окленд революционизировал спорт

Кроме Хэнкса, рэпер MC Hammer (настоящее имя: Стэнли Беррелл) также был большим фанатом "Атлетикс". Звезда рэпа 1990-х годов зарабатывал карманные деньги, как и Хэнкс, в Колизее. В последние дни он поделился всеми своими воспоминаниями об "Атлетикс" в Твиттере. В конце концов, он был обязан им своей карьерой. Потому что: Некоторые игроки из Окленда финансово поддержали выпуск его первого альбома.

Певец группы Counting Crows Адам Дюриц тоже вырос с "Атлетикс". Бывший президент США Барак Обама также был фанатом, прежде чем объявить себя фанатом Уайт Сокс после переезда в Чикаго. Все эти имена - лишь некоторые из тех, кто теперь будет вспоминать только прошлое, потому что у "Атлетикс" нет будущего в Окленде.

Франшиза оставила свой след в спорте в эпоху "Манибола". В начале 2000-х они впервые применили стратегию, основанную на данных, на большом уровне, что компенсировало финансовые недостатки "Атлетикс". Кроме фильма с Брэдом Питтом, из этого также вышло революционное изменение в спорте. Метод все еще используется в других видах спорта и сегодня. Даже в футболе "Маниболл" играет большую роль.

despite Hanks' fury and pleas, the Oakland Athletics have agreed to temporarily relocate to Sacramento for the next three years. In the meantime, baseball fans in Oakland continue to miss the thrill of Major League Baseball games, as the city mourns the departure of yet another beloved sports team.

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