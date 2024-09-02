- Актеры из удивительного юбилея "Короля Львов"

На музыкальном шоу "Король Лев", расположенном у гавани Гамбурга, Жоаким Бенуа празднует значительное достижение. Исполнитель, воплощающий роль хохлатого журавля Зазу, выходил на сцену в этом амплуа рекордные 8500 раз. Как заявили в компании-производителе, Stage Entertainment, ни один немецкий актер мюзикла не играл одну и ту же роль столько раз подряд, как Бенуа.

С самого начала

Бенуа присутствовал на премьере гамбургской постановки в 2001 году. Голосовой и комичный журавль служит доверенным лицом королевской семьи, в том числе главного героя Симбы. Стоит отметить, что роль Зазу оставалась исключительно в руках Бенуа, без замен актеров за годы.

Приверженность Жоакима Бенуа роли Зазу в мюзикле "Король Лев" так велика, что он непрерывно играл в постановке с момента ее дебюта в Гамбурге в 2001 году. Даже когда зрители продолжают наслаждаться вечной историей "Короля Льва" у гавани Гамбурга, исключительное исполнение Бенуа роли мудрого хохлатого журавля продолжает очаровывать публику, делая более 8500 выступлений его уникальным вкладом в это знаменитое шоу.

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