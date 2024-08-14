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ОбществоНовостиТом Пелфри

Актерская пара теперь помолвлена.

С 2022 года они пара, в 2023 родилась их дочь - и теперь они женятся! Кейли Куоко и Том Пельфрий помолвлены.

 and  Carmen Simpson
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У них родилась дочь в прошлом году: Том Пельфри и Кэйли Куoko.
У них родилась дочь в прошлом году: Том Пельфри и Кэйли Куoko.

- Актерская пара теперь помолвлена.

Американская актриса Кейли Куоко (38) помолвлена. Звезда "Теории Большого взрыва" объявила эту новость в своей истории Instagram в среду, показав, что ее партнер, актер Том Пелфри (42), сделал ей предложение. Ответ Куоко был явно "да", как видно из снимка, на котором она демонстрирует массивное кольцо на пальце - с широкой улыбкой. Ее единственный комментарий был: "Прекрасный уик-энд".

В мае 2022 года Пелфри и Куоко подтвердили, что они пара. Пара знала друг друга всего несколько месяцев на тот момент. В марте 2023 года у них родилась дочь Матilda Carmine Richie. Куоко написала тогда: "Мы вне себя от радости и благодарны за этого маленького чуда". Они чувствовали себя очень благословленными. Она также сказала добрые слова о своем нынешнем fiancé: "Том Пелфри, я не думала, что могу любить тебя больше, но люблю".

Пара была представлена их общим менеджеру, Андреа Петт-Джозеф. В интервью "USA Today" Куоко сказала, что думала, что эти двое актеров будут идеальной парой. "Мы сразу же почувствовали связь. Я чувствую, что знаю его всю свою жизнь", - добавила она. Даже тогда она подчеркнула, что готова построить жизнь с Пелфри.

Кейли Куоко была замужем дважды раньше

Это не первый поход Куоко к алтарю: она вышла замуж за бывшего американского теннисиста Райана Свитинга (37) в 2013 году, но они развелись в мае 2016 года. Затем она вышла замуж за американского конника Карла Кука (33) в июне 2018 года, но они объявили о своем обоюдном расставании в сентябре 2021 года. Пелфри, с другой стороны, никогда не был женат.

Фианси Кaley Cuoco, Том Пелфри, известен своими актерскими ролями. Во время объявления о помолвке Пелфри сыграл значительную роль, предложив Куоко.

После романтической помолвки Том Пелфри и Кейли Куоко начали свой путь как родители с рождением их дочери Матilda Carmine Richie в марте 2023 года.

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