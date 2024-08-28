- Актер вынужден избавиться от своего пикапа.

Новые вызовы в жизни Арми Хэмера: Актер поделился откровенным обновлением за день до своего 38-летия о своих текущих финансовых трудностях. В посте в Instagram Хэмер раскрыл, что ему пришлось расстаться со своим любимым грузовиком из-за невозможности позволить себе топливо.

Банкрот Арми Хэмера?

В видео актер "Зови меня своим именем" признался, что провел несколько недель в Лос-Анджелесе после своего пребывания на Каймановых островах. С тех пор как в начале 2021 года появились различные обвинения против него - в том числе фантазии о каннибализме и сексуальных домогательствах - он отсутствовал в голливудском свете.

Кажется, эти обстоятельства повлияли на его финансы. "С тех пор как я вернулся в ЛА, я трачу около 400-500 долларов на топливо, и мне не хватает денег. Я больше не могу себе это позволить", - признался Хэмер. Он купил грузовик в качестве рождественского подарка себе в 2017 году и создал с ним много воспоминаний, в том числе поездки на природу и поездки на машине через всю страну.

Теперь пришло время для более экономичного автомобиля: "Он компактный. Это электромобиль. Я оцениваю, что буду тратить около 10 долларов на топливо в месяц", - поделился Хэмер. Он остается оптимистом: "Завтра мне исполняется 38 лет. 28 августа я сяду в свою новую машину, новое жилье и начну новую главу в Лос-Анджелесе".

Скандальные обвинения против Арми Хэмера

В 2021 году Арми Хэмера окутали скандальные обвинения. Женщины заявили, что получали сообщения от Хэмера, в которых подробно описывались жестокие сексуальные фантазии и каннибализм. В результате скандала его агентство отказалось от него, и его репутация в Голливуде пострадала.

В июне 2024 года он впервые за годы вернулся на публику, чтобы обсудить эту тему в подкасте "ПAINFUL LESSONS". В июле Пьер Морган (59) также опубликовал интервью с Хэмером, в котором он обсудил обвинения и свою финансовую ситуацию.

Несмотря на трудности, Арми Хэмеру пришлось продать свой любимый грузовик из-за высоких затрат на топливо. Теперь он с нетерпением ждет более экономичного автомобиля, который планирует купить в свой день рождения.

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