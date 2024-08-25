Актер "Тора" Крис Хемсворт демонстрирует свои навыки барабанщика на выступлении Эда Ширана

Тысячи поклонников Эда Ширана заполнили Национальный стадион в Бухаресте, и они были потрясены, когда Крис Хемсворт, известный по фильмам Marvel, неожиданно вышел на сцену, чтобы сыграть на барабанах с Шираном. Оказалось, что это сотрудничество было частью нового документального проекта Хемсворта.

Зрители были в восторге, наблюдая, как актер из "Тора" демонстрирует свои новые навыки игры на барабанах. Позже тем вечером Ширан опубликовал видео выступления в Instagram. "Мы в Бухаресте. В прошлом декабре Крис написал мне об идее создания документального фильма о mentale здоровье и положительном влиянии обучения игре на инструменте. Он приехал в гости, взял в руки барабаны и теперь властвует на сцене перед 70 000 человек", - сказал Ширан.

Ширан представил Хемсворта публике, которая взорвалась аплодисментами. После выступления Ширан вручил Хемсворту памятный сувенир за его дебют.

Поклонники в Instagram не могли нарадоваться навыкам Хемсворта в игре на барабанах. "Приходить на концерт Эда Ширана и осознавать, что Тор играл на барабанах все это время? Незабываемо! Теперь тебе нужны барабанные палочки из Мьёльнира!", - прокомментировал один пользователь, ссылаясь на легендарный молот Тора. "Отличная работа, Мститель! Ты убил это выступление, приятель!", - похвалил другой пользователь.

Пост Ширана в Instagram привлек внимание фанатов Marvel, которые выразили свой восторг по поводу навыков Хемсворта в игре на барабанах. Выступление продемонстрировало универсальность Хемсворта, показав его актерские и музыкальные таланты в рамках вселенной Marvel.

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