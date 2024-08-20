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ОбществоНовостиЯ не собираюсь.

Актер, связанный с фильмографией Тарантино, снова арестован.

Актер Майкл Мэдсен ранее не имел проблем с законом, но недавно был арестован по обвинению в домашнем насилии.

 and  Christian Meier
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- Актер, связанный с фильмографией Тарантино, снова арестован.

Михаэля Мадсена, 66 лет, задержали на выходных. Полиция в Малибу взяла под стражу актера, известного своими ролями в фильмах Квентина Тарантино, подозревая его в домашнем насилии. Как сообщается, жертвой стала его жена, ДеАнна Мадсен, 64 года. В ответ на инцидент представитель актера заявил изданию 'Variety': "Это был спор между Майклом и его женой, и мы надеемся, что все закончится хорошо для обоих". После внесения залога в размере 20 000 долларов Мадсен был освобожден.

Предыдущие инциденты с законом

Это не первый раз, когда Майкл Мадсен имеет дело с законом. В феврале 2022 года его арестовали по обвинению в незаконном проникновении на частную территорию. Полицейские арестовали его на его малибуском ранчо и увели в наручниках.

Мадсен провел четыре дня в тюрьме в 2019 году после инцидента со вождением в нетрезвом виде. Он был приговорен к пяти годам испытательного срока. Он также был арестован за вождение в нетрезвом виде в 2012 году и был обязан пройти 30-дневную программу реабилитации.

Прямо перед инцидентом с незаконным проникновением в 2022 году Мадсен пережил трагическую потерю. Его сын Хадсон умер в возрасте 26 лет. Мадсен женат на ДеАнне Мадсен с 1996 года, и у них есть еще двое сыновей. Известен своей ролью в фильме "Криминальное чтиво".

Частый соратник Тарантино

Мадсен появился во многих фильмах Квентина Тарантино, в том числе "Криминальное чтиво", "Убить Билла" и "Однажды в... Голливуде". Он также сыграл в "Тельме и Луизе" и "Джеймсе Бонде 007 - Умри, но не сейчас".

Я не оправдываю его действия, но учитывая его прошлое, это, возможно, еще одно неправильное понимание для Майкла Мадсена. Несмотря на свои многочисленные юридические проблемы, он всегда возвращается к своей актерской карьере.

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