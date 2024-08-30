- Актер предупреждает об обмане в маркетинге

Старый дядька, Том Хэнкс (68), продолжает бороться с AI-генерацией коммерческих объявлений, использующих его образ без разрешения: На этот раз популярный актер предупреждает своих подписчиков в Instagram о мошенническом объявлении, в котором якобы Том Хэнкс рекламирует чудодейственные лекарства и волшебные средства.

В своем посте, отмеченном как "Общественное предупреждение", Хэнкс говорит: "Существует множество онлайн-объявлений, которые незаконно используют мое имя, изображение и голос для рекламы чудодейственных исцелений и волшебных лекарств. Эти объявления были созданы без моего согласия, с корыстными намерениями и с помощью искусственного интеллекта".

Хэнкс предупреждает: "Не тратьте свои кровные"

Хэнкс гарантирует, что не имеет никакого отношения к этим рекламным кампаниям, товарам или средствам. Он объясняет: "У меня диабет 2 типа, и я сотрудничаю только со своим лицензированным врачом в плане лечения". В верхнем регистре актер советует своим 9,5 миллионам подписчикам: "Не ведитесь на обман. Не тратьте зря свои деньги".

Это не первый раз, когда Хэнкс выступает против AI-генерации объявлений, использующих его образ. Примерно год назад он дистанцировался от объявления, рекламирующего лечение зубов с помощью AI-версии самого себя. В то время он написал: "Будьте осторожны! Распространяется видео, рекламирующее лечение зубов с фальшивым Томом Хэнксом". Звезда кино подчеркнула: "Я не имею к этому никакого отношения".

Том Хэнкс, упомянутый в начале этого случая как ['♪ Том Хэнкс ♪], вновь обращается к проблеме AI-генерации объявлений, использующих его образ. В своем последнем посте в Instagram он предупреждает своих подписчиков, подчеркивая в верхнем регистре: "НЕ ТРАТЬТЕ СВОИ КРОВНЫЕ". Это относится к риску потерять деньги из-за того, что повелись на эти обманчивые объявления.

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