- Актер Марк Хосеманн удостоен премии "Комедия"

Актер Марк Хосemann (54) получил премию имени Эрнста Любича от группы кинокритиков. Названная в честь режиссера Эрнста Любича (1892-1947), награда отмечает лучшее комедийное исполнение в немецкоязычном фильме и была вручена Хосemannу на церемонии в берлинском отеле в воскресенье.

Хосemann был отмечен "за его воплощение Смерти в фильме 'София, Смерть и я', которое было наполнено и смехом, и грустью", как отметили организаторы. Хосemann продемонстрировал свои комедийные навыки в прошлогоднем фильме "Праздник жизни". "Редко можно встретить зрителя, который не видел Марка Хосемана из-за его универсальности", - говорится в заявлении.

Принимая награду, Хосemann сказал: "Фильмы Любича, такие как 'Принцесса-жемчужина' и 'Быть или не быть', оказали на меня огромное влияние и по-прежнему являются моими образцами для подражания. Я бы хотел, чтобы Эрнст Любич был жив сегодня. Это большая честь и удовольствие получить эту премию".

Хосemann сыграл роли в таких постановках, как "4 Блока" и "Вавилон-Берлин". Он играет роль менеджера магазина в комедийном сериале "Дисконтеры". Он также был частью труппы Берлинер Волкбюне в течение многих лет.

Группа кинокритиков также присудила специальный приз режиссеру Радку Вегрыню за его документальный фильм "Мисс Холокост-выжившая". Фильм рассказывает об уникальном конкурсе красоты в Хайфе, Израиль, с участием выживших в Холокосте. Работа Вегрыня была описана как трогательная.

Приняв награду, Хосemann подчеркнул свое восхищение режиссером Любичем и влияние его фильмов, отметив, что получение премии имени Эрнста Любича за комедийное исполнение было огромной честью и удовольствием. В результате, обширная карьера Хосемана в комедийных и серьезных ролях принесла ему множество наград и почестей, еще больше закрепив его статус универсального и уважаемого актера.

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