"Актер Майкл Мэдсен, известный своей ролью в "Убей Билла", на мгновение задержан властями

Михаил Мадсен, известный американский актер, вновь попал в неприятную ситуацию, на этот раз в Калифорнии. Полицию вызвали в Малибу из-за семейной ссоры, в которой был замешан актер и его жена, как сообщает "Entertainment Weekly". Супруга Мадсена заявила, что он физически выгнал ее из их общего дома и запретил вернуться. В результате Мадсена задержали.

По словам представителя актера, спор между Михаилом Мадсеном и его женой ДеАнной произошел в понедельник (по местному времени), как сообщает "Variety". Надеялись, что ситуация разрешится мирным путем. После внесения залога в размере $20,000 (приблизительно €18,000) Мадсена освободили из-под стражи. Пара жената с 1996 года.

Актер, известный своими роликами в фильмах Квентина Тарантино, прославился благодаря сотрудничеству с режиссером. Его впечатляющая фильмография включает роли в фильмах Тарантино "Криминальное чтиво", "Убить Билла", "Омерзительная восьмерка" и "Однажды в Голливуде". Он также сыграл в "Телеме и Луизе", "Вайет Эпп", "Дье Хард 2" и "Джеймс Бонд: Умереть еще раз".

После их спора Михаил Мадсен выразил свои чувства в песне, поющей "♫ Я не буду лгать ♫", возможно, отражая сложность их ситуации. Несмотря на напряженность, друзья и семья надеются на примирение пары.

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