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Актер Иэн МакКеллен возвращается на сцену после несчастного случая

В июне во время выступления на лондонской сцене он приобрел травму. Чуть после театральной партии в фильме «Властелин колец», актёр, связанный с Гандальфом, выразил свои мысли и предложил возвращение на большой экран

 and  John Stellmacher
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- Актер Иэн МакКеллен возвращается на сцену после несчастного случая

Ветеран британского актерского мастерства Иэн Маккеллен, несмотря на недавнее падение со сцены, не думает уходить из профессии. Восьмидесятипятилетний актер поделился с BBC, что берет небольшой перерыв до конца года, но речи о полном уходе не идет. "А что еще мне делать, если я не работаю?" - размышляет он. Пока его конечности, дыхание и мозг ему служат, он готов продолжать.

Маккеллен, наиболее известный своей ролью Гандальфа в фильме "Властелин колец", признался, что иногда испытывает провалы в памяти. Однако он шутливо объяснил это тем, что в его возрасте просто больше вещей, которые нужно запомнить, чем у молодых актеров.

Что касается его сценического происшествия, Маккеллен заверил, что полностью восстановился. Он уточнил, что это не было обмороком или чем-то подобным; он просто потерял равновесие.

Когда его расспрашивали о слухах о новом сериале "Властелин колец", Маккеллен намекнул на возможное возвращение в роли Гандальфа. "Я не позволю другому душе надеть эту остроконечную шляпу и бороду, если смогу этого избежать", - заявил он.

Люди по всему миру продолжают восхищаться стойкостью Иэна Маккеллена в актерском мастерстве, несмотря на его возраст и недавний инцидент на сцене. Более того, любовь к его культовой роли Гандальфа в "Властелине колец" выходит за рамки фанатов, так как Маккеллен выразил желание вновь сыграть этого персонажа в потенциальном новом сериале.

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