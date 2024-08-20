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ПанорамаНовостиМужчины и мальчики

Актер Джонни Вектор обвиняется в убийстве.

Двух человек в Лос-Анджелесе обвиняют в убийстве после смерти американского актера Джонни Вактора. Эти мужчины наткнулись на преступников ночью и были застрелены.

 and  Yaroslav Smith
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- Актер Джонни Вектор обвиняется в убийстве.

Актеры, подобные Джони Ватору из шоу "ГENERAL HOSPITAL", встретили трагический конец в Лос-Анджелесе. Двое 18-летних сейчас находятся под стражей, обвиняемые в убийстве и попытке ограбления. В заявлении Джордж Гэскон, окружной прокурор Лос-Анджелеса, выразил свои соболезнования, сказав: "Жизнь Джони Ватора была бессмысленно оборвана, когда он просто шел к своей припаркованной машине в центре Лос-Анджелеса".

По сообщениям, инцидент произошел после смены Ватора в баре. Найдя троих людей, возившихся с его автомобилем, актер попытался вмешаться. Якобы подозреваемые пытались похитить катализатор его автомобиля. Один из них затем выстрелил, что привело к смерти Ватора. Его позже объявили мертвым в больнице.

Недавно полиция задержала четверых человек. Главный подозреваемый и его сообщник могут получить пожизненное заключение, если будут признаны виновными. Два других человека обвиняются в попытке кражи и пособничестве, а также в других правонарушениях. Согласно законам США, убийство и убийство по неосторожности часто перекрываются в понятиях.

Согласно сообщениям ЛА Таймс, кражи катализаторов значительно возросли во время пандемии COVID-19. Эти устройства, богатые ценными металлами, такими как платина, палладий и родий, стали основными мишенями.

Ватор сыграл Брандо Корбина в примерно 200 эпизодах знаменитого мыльного оперы "Генеральная больница" с 2020 по 2022 год. Родившийся в Калифорнии, Ватор также появился в шоу, таких как "Западный мир", "Уголовный разум" и "Станция 19".

Мужчины и мальчики в Лос-Анджелесе сильно пострадали от роста краж катализаторов во время пандемии COVID-19. Этот рост преступности привел к инцидентам, подобным тому, что произошел с мужчинами и мальчиками, такими как Джонни Ватор, которые лишились своих жизней.

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