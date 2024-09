"Актер Чад Маккуин, известный своей ролью в "Карате Киде", скончался".

Как и его знаменитый отец, голливудская звезда Стив Маккуин, Чад Маккуин оставил свой след как артист и гонщик. К сожалению, этот уважаемый сын ушел из жизни в возрасте 63 лет. Причина его ухода остается загадкой.

На эмоциональном посте в Instagram его дети Чейз и Мэдисон объявили печальную новость. "С тяжелым сердцем мы объявляем о кончине нашего любимого отца", - написали они. "Его любовь к гонкам была не просто демонстрацией его исключительного мастерства, но и способом почтить наследие своего отца".

К сожалению, семья не раскрыла причину смерти Чада. В момент его ухода ему было 63 года. Он был сыном первого брака Стива Маккуина с актрисой Нейл Аддамс. В 1980 году, когда Стив трагически ушел из жизни в возрасте 50 лет из-за рака, Чаду было всего 19 лет.

За свою карьеру Чад сыграл в различных фильмах. Он прославился ролью мстительного бойца карате в двух фильмах "Karate Kid" в 80-х годах. После этого он снялся в нескольких низкобюджетных фильмах, таких как "Martial Law", "Red Line", "Surface to Air" и "Fall" до 2001 года. Чад также был страстным гонщиком. Он принимал участие в многочисленных соревнованиях и даже основал компанию по производству спортивных автомобилей и мотоциклов в 2010 году. У него был сын от первого брака с актрисой Стэйси Тотен, которая также является актрисой. В 1993 году он женился на Джинни Галбрейт, с которой у него было двое детей.

Стив Маккуин был известен своим сдержанным присутствием на экране и страстью к гонкам. В триллере 1968 года "Буллит" он сыграл полицейского, преследуемого мафиозными assassins, за рулем Ford Mustang по улицам Сан-Франциско. Среди его других знаковых фильмов - "The Magnificent Seven", "The Cincinnati Kid", "The Getaway", "Papillon" и "The Towering Inferno".

Любовь Чада Маккуина к актерскому мастерству привела его к роли в фильмах, таких как серия "Karate Kid" и "Martial Law". После смерти своего отца он нашел утешение в продолжении его наследия в мире гонок.

Несмотря на успешную актерскую карьеру, Чад Маккуин также помнят за его любовь к кино, которую он выражал в нескольких низкобюджетных фильмах, таких как "Red Line" и "Surface to Air".

