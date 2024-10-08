Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиразвлечения

Актер Аль Пачино рассказывает о своей близости к смерти от COVID-19 и делится своими взглядами на загробную жизнь.

Актер Аль Пачино рассказал о своем близком столкновении с Covid-19 в 2020 году и поделился своим мнением о последствиях заболевания.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 2 минут

Актер Аль Пачино рассказывает о своей близости к смерти от COVID-19 и делится своими взглядами на загробную жизнь.

В интервью с The New York Times и журналом People обладатель премии «Оскар» поделился своей историей борьбы с вирусом и временной потерей пульса.

В 84 года Пачино рассказал газете в обширном интервью, что почувствовал себя «немного не в себе», а затем у него поднялась температура, и он стал обезвоженным. «Я был просто дома, и меня не стало. У меня не было пульса», – сказал он.

Звезда «Крестного отца» описал свой почти смертельный опыт как «Вау, у тебя даже воспоминаний нет. Ничего. Странная овсянка».

В течение нескольких минут на место жительства Пачино прибыла скорая помощь, и он пришел в сознание, окруженный шестью парамедиками и двумя врачами, как он рассказал.

«У них были костюмы, которые выглядели так, как будто они пришли из другого мира или чего-то подобного», – поделился он с газетой. «Это было немного шокирующе открыть глаза и увидеть их всех там, говорящих: «Он вернулся. Он здесь»».

В интервью журналу People Пачино рассказал, что вернулся к сознанию в состоянии замешательства. «Я подумал, что со мной произошло?»

Кинематографический ветеран задумался, действительно ли он умер, несмотря на то, что все считали его мертвым. «Я думаю, я испытал смерть. Возможно, нет. Я не знаю. Я выбрался», – признался он.

Пачино поблагодарил своего «фантастического помощника» за быстрый вызов парамедиков после того, как его сиделка не смогла почувствовать пульс.

«Он связался с ними, потому что сиделка, которая заботилась обо мне, сказала: «Я не могу почувствовать пульс у этого парня», – вспоминал Пачино.

Когда его спросили, изменил ли этот эпизод его образ жизни, Пачино сказал журналу People: «Нисколько».

Однако инцидент не оставил его равнодушным, но изменил его определенным образом.

Пачино, который сейчас готовится к съемкам фильма по мотивам «Короля Лира» Шекспира, подтвердил газете The New York Times, что этот опыт имел глубокое метафизическое воздействие.

«Я не видел света или чего-то подобного. Там ничего нет», – уточнил он. «Как говорит Гамлет: «Быть или не быть»; «Незнакомая территория, откуда не возвращается ни один путешественник». И он говорит два слова: «Нет больше». Это было «Нет больше», – добавил Пачино.

«Ты уходишь. Я никогда об этом не думал. Но вы знаете актеров: звучит хорошо, когда я говорю, что я умер однажды. Как это называется, когда это «Нет больше»?»

История Пачино описана в его предстоящей автобиографии «Сынок», которая выйдет во вторник.

Несмотря на свой почти смертельный опыт, Пачино говорит, что все еще находит радость в своей страсти к актерству, признаваясь, что «Я все еще развлекаю людей». (После первой фразы интервью в журнале People)

В своей предстоящей автобиографии Пачино размышляет о своем столкновении со смертью, признавая, что оно дало ему уникальную перспективу на жизнь и его любовь к развлечениям, заявляя: «Я узнал еще больше о силе рассказывания историй и развлечений, чтобы исцелять и вдохновлять».

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Салли рассказывает о тревожном случае с подростковым абортом в Мексике: "Мы не можем вернуться назад"
Общество

Салли рассказывает о тревожном случае с подростковым абортом в Мексике: "Мы не можем вернуться назад"

Известная лауреатка премии «Оскар» Салли Филд поделилась своим личным опытом аборта в подростковом возрасте, чтобы обратить внимание на важную проблему репродуктивных свобод женщин.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Основным источником доходов Тейлор Свифт является ее музыкальная деятельность.
Общество

В недавнем смене, Тейлор Свифт обошла Рианну, чтобы занять лидирующее место.

В недавнем смене, Тейлор Свифт обошла Рианну, чтобы занять лидирующее место. Тейлор Свифт приводит фанатов в восторг своими концертами! Её тур «Эра», цифровые доходы и продажи альбомов привели к значительному увеличению её доходов. Теперь она на пути к тому, чтобы обогнать другую певицу по богатству. По данным американского журнала Forbes,

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Я могу подтвердить, что недавно мне присвоили титул деда.
Общество

Я рад быть титулованным вашим внуком, вместе с знаменитой звездой "Татера", Мартином Брамбахом.

Я рад быть титулованным вашим внуком, вместе с знаменитой звездой "Татера", Мартином Брамбахом. Ух ты, большие новости для актёра Мартина Брамбаха! Звёзды дрезденского "Таторта" официально стал дедушкой, как он рассказал газете "Бильд". "Да, я теперь дедушка!" - поделился он. С этой новой

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Музыкальная карьера Синтии Хьюстон охватывает более шестисот записей.
Общество

Мать семьи Уитни Хьюстон, которой было 91 год, скончалась.

Мать семьи Уитни Хьюстон, которой было 91 год, скончалась. В составе вокальной и духовной группы Sweet Inspirations, Сисси Хьюстон добилась первых побед. Позже эта лауреатка премии «Грэмми» сотрудничала с музыкальными гигантами, такими как Джими Хендрикс и Бейонсе. К сожалению, матриарх семьи Хьюстон, известная как мать Уитни Хьюстон, недавно ушла из

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно