Актер Аль Пачино рассказывает о своей близости к смерти от COVID-19 и делится своими взглядами на загробную жизнь.

В интервью с The New York Times и журналом People обладатель премии «Оскар» поделился своей историей борьбы с вирусом и временной потерей пульса.

В 84 года Пачино рассказал газете в обширном интервью, что почувствовал себя «немного не в себе», а затем у него поднялась температура, и он стал обезвоженным. «Я был просто дома, и меня не стало. У меня не было пульса», – сказал он.

Звезда «Крестного отца» описал свой почти смертельный опыт как «Вау, у тебя даже воспоминаний нет. Ничего. Странная овсянка».

В течение нескольких минут на место жительства Пачино прибыла скорая помощь, и он пришел в сознание, окруженный шестью парамедиками и двумя врачами, как он рассказал.

«У них были костюмы, которые выглядели так, как будто они пришли из другого мира или чего-то подобного», – поделился он с газетой. «Это было немного шокирующе открыть глаза и увидеть их всех там, говорящих: «Он вернулся. Он здесь»».

В интервью журналу People Пачино рассказал, что вернулся к сознанию в состоянии замешательства. «Я подумал, что со мной произошло?»

Кинематографический ветеран задумался, действительно ли он умер, несмотря на то, что все считали его мертвым. «Я думаю, я испытал смерть. Возможно, нет. Я не знаю. Я выбрался», – признался он.

Пачино поблагодарил своего «фантастического помощника» за быстрый вызов парамедиков после того, как его сиделка не смогла почувствовать пульс.

«Он связался с ними, потому что сиделка, которая заботилась обо мне, сказала: «Я не могу почувствовать пульс у этого парня», – вспоминал Пачино.

Когда его спросили, изменил ли этот эпизод его образ жизни, Пачино сказал журналу People: «Нисколько».

Однако инцидент не оставил его равнодушным, но изменил его определенным образом.

Пачино, который сейчас готовится к съемкам фильма по мотивам «Короля Лира» Шекспира, подтвердил газете The New York Times, что этот опыт имел глубокое метафизическое воздействие.

«Я не видел света или чего-то подобного. Там ничего нет», – уточнил он. «Как говорит Гамлет: «Быть или не быть»; «Незнакомая территория, откуда не возвращается ни один путешественник». И он говорит два слова: «Нет больше». Это было «Нет больше», – добавил Пачино.

«Ты уходишь. Я никогда об этом не думал. Но вы знаете актеров: звучит хорошо, когда я говорю, что я умер однажды. Как это называется, когда это «Нет больше»?»

История Пачино описана в его предстоящей автобиографии «Сынок», которая выйдет во вторник.

Несмотря на свой почти смертельный опыт, Пачино говорит, что все еще находит радость в своей страсти к актерству, признаваясь, что «Я все еще развлекаю людей». (После первой фразы интервью в журнале People)

В своей предстоящей автобиографии Пачино размышляет о своем столкновении со смертью, признавая, что оно дало ему уникальную перспективу на жизнь и его любовь к развлечениям, заявляя: «Я узнал еще больше о силе рассказывания историй и развлечений, чтобы исцелять и вдохновлять».

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