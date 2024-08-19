- "Айнтрахт Франкфурт" скорбит о смерти Ронни Борчерса.

Фрайнкфуртский бывший полузащитник Рональд Борчерс, более известный как "Диско-Ронни", скорбит клуб после его смерти в возрасте 67 лет. Клуб Бундеслиги из Гессена подтвердил новость в воскресенье, ссылаясь на информацию от сыновей Борчерса. Во время своей карьеры Борчерс сыграл 213 матчей в высшей лиге, забил 28 голов и представлял "Айнтрахт Фрайнкфурт" с 1975 по 1984 год. В его команде были "Арминия Билефельд", "Вальдхоф Маннхайм" и "Киккерс Оффенбах".

Наибольших успехов Борчерс добился, играя за "Айнтрахт Фрайнкфурт". В 1980 году он выиграл Кубок УЕФА в легендарной команде с Карлом-Хайнцем Кёрбелем и Берндом Хёльценбеином, а в следующем году завоевал Кубок Германии. После завершения карьеры он тренировал несколько региональных команд.

АксельHellmann, официальный представитель совета директоров "Айнтрахта", выразил свои чувства, сказав: "Ронни написал историю "Айнтрахта". Он вспомнил знаменитый гол Борчерса против 1. FC Kaiserslautern в 1981 году. "Даже после своей карьеры Ронни оставался важной фигурой для нашего "Айнтрахта" как бренд-амбассадора".

Никнейм Борчерса появился на товарищеском матче в Бад-Хомбурге, когда зритель крикнул: "Увидимся в дискотеке?" Борчерс рассказал об этом в интервью hr.

Борчерс представлял Германию на международном уровне шесть раз с 1978 по 1981 год. Он однажды сказал: "У меня никогда не было стабильности и непрерывности, которой я мог бы добиться. Я был молодым человеком, чей взлет был подобен ракетному. Я думал, что я сделал это. Герд Мюллер носил меховую шубу, и я тоже купил одну".

В ноябре 1981 года Борчерс блистал в победе "Айнтрахта" со счетом 9:2 против "Вердера Бремен", установив рекорд высшей лиги по самой крупной победе на тот момент. Борчерс забил хет-трик за 19 минут.

Первая победа Борчерса с "Айнтрахтом Фрайнкфуртом" была достигнута благодаря победе в Кубке УЕФА в 1980 году, что стало первым номером в его серии успешных сезонов с клубом. Несмотря на то, что он ушел из футбола и занялся тренерской деятельностью, Борчерс продолжал служить важной фигурой для "Айнтрахта" как бренд-амбассадор, символизируя первую роль, которую он взял на себя после ухода из спорта.

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